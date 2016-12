Los populares denuncian "un desbarajuste en las cuentas provinciales" y que faltan 1,2 millones para los concellos

"Juegan con los fondos de la Diputación a su antojo, de forma oscurantista y sin planificación", critica el portavoz del PP, Ángel Moldes - Afirma que cuatro informes técnicos les dan la razón

Los diputados provinciales del Partido Popular denuncian "un desbarajuste en las cuentas" de la Diputación, en las que aseguran que faltan 1,2 millones que según el gobierno de la institución se destinarían a los concellos. "El documento que el gobierno provincial le entregó a los partidos de la oposición", añaden, "reservaba una partida de 40 millones de euros para repartir entre los concellos de la provincia, exactamente la misma cantidad que el pasado año, mientras que el gobierno provincial hablaba durante la sesión plenaria de un reparto de 41,2 millones".Los portavoces del PP insistieron en que las cuestas "no cuadraban y se estaba hablando de números inventados que no aparecían en el documento entregado". Con todo, añaden, el bipartito "lejos de reconocer el error siguió adelante con el debate de la aprobación inicial del presupuesto a sabiendas de que estaba modificado" y finalmente consideran que son ciertas sus sospechas y el ejecutivo provincial manejaba unas cuentas que no mostró a la oposición.Ángel Moldes, portavoz de los populares, critica lo que considera "una tomadura de pelo y una chapuza, juegan con el dinero de la Diputación a su antojo, de forma oscurantista y sin planificación".El partido al que representa incluyó esta reclamación en las alegaciones a los presupuestos y señala que actualmente "hasta cuatro informes de diferentes servicios de la Diputación le dan la razón al PP y corrigen y modifican los presupuestos aprobados inicialmente".En concreto, señala a un informe del Servicio de Cooperación con fecha del 24 de noviembre, aunque se conoció ayer, en el que se alude, afirman a "graves errores" vinculados a la ejecución del Plan Concellos 2017. Otros tres informes, de los servicios de Cultura, Cohesión Social y Medio Ambiente, son posteriores a la aprobación de los presupuestos "y en ellos también se habla de correcciones importantes", indican los populares.Sus portavoces inciden en que se tata de errores detectados por el Partido Popular "de los que advierten también de forma interna los propios funcionarios de la Diputación, pero esa falta de concreción y de transparencia es la que está presente en todo el documento, con partidas genéricas y sin proyectos claros que evidencian mucho oscurantismo y sobre todo una falta de planificación muy llamativa".http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2016/12/27/populares-denuncian-desbarajuste-cuentas/1595054.html