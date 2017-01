La demanda de plazas en una central de reservas

Un usuario comunica por teléfono su petición de hora e itinerario una central de reservas y en función del número total de viajeros se desplaza un autobús o un taxi, en especial en aquellos lugares donde no existen líneas regulares, un problema muy extendido en Galicia. Con más de 7.500 paradas, un alto porcentaje del territorio carece de servicio alguno, un problema especialmente notable en el rural de Pontevedra y en el resto de la comarca. La Xunta pretende copiar este modelo, similar al que defiende el Concello, en esta legislatura, pero no antes de 2020.El modelo organizado en su día por el Concello consistiría en una centralización de la demanda a través de un sistema de atención telefónica, especialmente concebido para satisfacer a los llamados "públicos cautivos" del transporte urbano, que son los que no disponen de automóvil propio, según explicó en su día el alcalde a las agrupaciones de taxistas de la ciudad.Lores ha recalcado varias veces que "poner a rodar por las carreteras y calles autobuses vacíos es una barbaridad ambiental".http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/01/17/demanda-plazas-central-reservas/1606273.html