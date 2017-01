Trabajadores de Elnosa emprenden una campaña de movilizaciones contra el BNG

El comité de empresa de Elnosa retomará las movilizaciones el próximo enero, "para dar respuesta al BNG, que ataca nuestros puestos de trabajo". Los portavoces de los trabajadores anunciaron ayer que la plantilla realizará los días 3 y 4 de enero una marcha a pie desde Pontevedra hasta Santiago, con salida del Concello de Pontevedra y llegada a la sede del BNG en la capital gallega.La marcha se hará en dos etapas, el primer día hasta Padrón y el segundo entre esta villa y las instalaciones del Bloque, en la avenida Rodríguez de Viguri, donde entregarán un escrito. Confían en que a la segunda etapa de la marcha pueda asistir la mayor parte de la plantilla de Elnosa.Al mismo tiempo emprenderán una campaña informativa que tiene por título "Fronte ao acoso do BNG, ninguna agresión sin resposta". Distribuirán en todas las ciudades de Galicia "varios miles de ejemplares" de un manifiesto que han preparado para denunciar la actuación del BNG en contra de la permanencia de la empresa en Lourizán.Los trabajadores indicaron que en la última reunión entre los representantes sindicales y la dirección de la electroquímica -celebrada a mediados de este mes-, se transmitió a la plantilla "la intención de seguir con paso firme y hasta donde se pueda llegar". Actualmente se está tramitando la nueva autorización ambiental integrada "que a finales de enero o principios de febrero podrá estar entregada" y que "no van a dar un paso atrás, cumpliendo todos los trámites que se les exigen", según indicó el presidente del comité de empresa, Avelino García.El comité lamenta la actitud de otros partidos políticos -al margen del BNG, a quien va dirigida esta campaña- por no posicionarse claramente en defensa de los puestos de trabajo de Elnosa.Por su parte, el secretario comarcal de CC OO en Pontevedra, José Luis García Pedrosa, indicó que "cualquier actuación que haya a nivel institucional o por parte de partido en contra de la continuidad de Elnosa siempre va a tener contestación por parte de los trabajadores"."Lo determinante de este conflicto está siendo precisamente la movilización", añadió Pedrosa. "Si no fuera por los trabajadores se estaría poniendo en práctica en 2017 el cierre de Elnosa", concluyó el portavoz sindical.Los trabajadores indican que la empresa se propone sustituir la tecnología del proceso productivo para "seguir respetando la ley" y apuntan que los productos fabricados por la electroquímica "resultan imprescindibles para el mantenimiento de la calidad de vida de los ciudadanos, en cuestiones tan relevantes como la salud, la higiene y la alimentación".En su manifiesto "Fronte ao acoso do BNG, ninguna agresión sin resposta" denuncian que desde que gobierna este partido en Pontevedra "han utilizado innumerables recursos, tanto económicos como administrativos, para acudir a los tribunales con la pretensión de cerrar la empresa, siempre con el mismo resultado: utilización de dinero público de los vecinos para presentar recursos que siempre fueron desestimados".Denuncian que este partido está "criminalizando" a los trabajadores y a la propia empresa "con difamaciones, falsos argumentos y utilizando el aparato administrativo del Concello de Pontevedra para dificultar la continuidad de la actividad productiva e incluso buscar el cierre de la fábrica".También denuncian la actitud de los otros partidos, de los que dicen que el PP no se atreve a confirmar la ampliación de la concesión de Ence, mientras que PSOE, Marea y BNG desarrollan "campañas en contra de la empresa".http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2016/12/31/trabajadores-elnosa-emprenden-campana/1597426.html