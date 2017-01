Vecinos de Bora reclaman información de las previsiones de trazado para prolongar la A-57

La plataforma de la parroquia se reúne con la diputada popular Pilar Rojo -El PP local admite que no hay un proyecto en firme para continuar al tramo ya en obras en Marcón

Al cumplirse un año de las obras del tramo Vilaboa-A Ermida de la A-57, la prolongación de esta futura autovía hacia el Norte, con los tramos A Ermida-Pilarteiros (por Bora y Xeve) y Pilarteiros-Barro, hasta el nudo de Curro, vuelve a ser objeto de inquietud vecinal. La plataforma de afectados de la parroquia de Bora acaba de pedir información al PP sobre el estado de tramitación de estos posibles trazados, además de reiterar su rechazo a los diseños propuestos y reclamar cambios en el itinerario.De este modo, el malestar que ya generó el proyecto en Marcón, se reproduce ahora (como ya ocurrió en el pasado) a las zonas de Bora y Xeve, donde no existe, por el momento, un trazado definitivo, según admitió ayer el presidente local del PP, Jacobo Moreira, presente en la reunión de la diputada Pilar Rojo con los vecinos. Moreira explicó que "los vecinos piden cambios en el trazado" pero a día de hoy no existe ningún proyecto en firme al respecto. "Todo depende de las decisiones de la nieva dirección del Ministerio de Fomento y de las previsiones presupuestarias" del Estado para 2017, que aún se desconocen.Precisamente estas dos circunstancias fueron las que llevaron a la plataforma vecinal a reiterar sus demandas al PP y tratar de corregir un trazado que aún no es oficial entre Marcón y Xeve. De hecho, hace años que se aguarda por su aprobación y no hay avances oficiales. Si se han registrado trámites, de carácter ambiental, en el tramo Pilarteiros-Curro, con alegaciones del Concello de Barro.El actual trecho en obras entre Vilaboa y Marcón quedará incompleto si no se prolonga, especialmente hacia el Norte hasta enlazar con la AP-9, Después de veinte años de trámites, todas las variantes y tramos en estudio se limitan ahora a tres: el que está en obras y los dos hasta Curro. En 2005 comenzó a hablarse de la A-57 como autovía alternativa a la autopista que uniría O Confurco, en las proximidades de Ponteareas, con Pontevedra. Durante cuatro años se encargaron estudios informativos, propuestas de trazado y proyectos de obra para los seis tramos en los que se dividió todo el recorrido. Y en 2009 surgió la opción de la A-59, una autovía complementaria a la primera y que la conectaría con la red arterial de Vigo. Todos los trazados levantaron gran rechazo vecinal, aún patente en la plataforma Salvemos A Fracha.Con el tiempo, la propia A-59 y cinco de los trazados de la A-57, desde Vilaboa hacia el Sur, quedaron en suspenso y Fomento se volcó en exclusiva en el primer trecho de la circunvalación, entre Vilaboa y A Ermida, con tramitaciones aún pendientes para su continuidad hasta Xeve y su posterior prolongación hasta Curro. Desde 2009 no hay avances en el sector Sur, pero si en el que atraviesa A Fracha. En enero de 2011 se expuso al público el estudio informativo y el trazado definitivo se aprobó en septiembre de 2012. Paralelamente se trabaja en los tramos A Ermida-Pilarteiros y Pilarteiros-Barro, pero ahora aún faltan los estudios ambientales y los proyectos de obra.El trámite ambiental de A Fracha si salió adelante, aunque en varias fases y con rectificaciones, que provocaron un recurso judicial de los vecinos, finalmente desestimado. El BOE publicó resoluciones al efecto al menos en cinco ocasiones. Fue en mayo de 2014 cuando se licitaron los trabajos de control y vigilancia de las obras y los trabajos se sacaron a concurso, por más de 80 millones, en enero de 2015. En junio de ese año se seleccionó la oferta de San José, de algo menos de 60 millones, adjudicación confirmada en agosto.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/01/14/vecinos-bora-reclaman-informacion-previsiones/1604610.html