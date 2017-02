La demanda de viviendas se estanca con mil familias en toda la comarca y solo crece en Pontevedra y Poio

La capital se reafirma como la tercera ciudad gallega con más solicitantes de pisos sociales pero en municipios como A Lama o Portas no hay petición alguna -Hace seis meses el territorio acaparaba el 10% de toda Galicia

Nula oferta de viviendas de promoción pública y escasa iniciativa privada para impulsar nuevas promociones. El resultado es que la demanda de vivienda en la comarca permanece estancada desde hace meses y solo se observa un ligero repunte en los municipios de Pontevedra y Poio. A día de hoy, el Registro oficial de demandantes de la Xunta registra en los 14 municipios de la comarca un total de 1.012 familias anotadas, en su inmensa mayoría residentes en la capital. Es prácticamente el mismo número (tres menos) que hace seis meses y desde entonces se ha constatado que las peticiones se han reducido de forma sistemática en casi todos los casos.Así, Pontevedra pasó de 798 a 830, mientras que en Poio la cantidad de demandantes creció de 46 a 52. Son los únicos casos de aumento ya que en Marín son 61 (dos menos que entonces) y en Sanxenxo también hay 36 peticionarios actuales frente a los 37 de septiembre pasado. En el resto de municipios la incidencia de este registro es prácticamente residual, salvo los ochos casos de Vilaboa, las siete inscripciones de Cotobade (a la que se debe unir una más de Cerdedo, con el que está fusionado desde hace medio año) y las seis de Caldas de Reis.Esta caída de la demanda se refleja en el hecho de que Barro, Cuntis, Moraña y Ponte Caldelas apenas suman once familias en busca de vivienda, mientras que en A Lama, campo Lameiro y Portas el número de solicitudes es cero. De hecho, hace seis meses toda la demanda de la comarca superaba el 10% de Galicia y ahora apenas llega al 9%.Además, de los 1.012 familias que solicitan a la Xunta un piso, el 97% de ellas (981) persiguen una vivienda de promoción pública, una oferta prácticamente inexistente en toda la comarca salvo que se acuda a las denominadas "segundas adjudicaciones", es decir, residencias públicas que quedaron vacías por diversos motivos. Para ello, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) elaboró en diciembre pasado una lista de espera con cuarenta familias que tendrán preferencia para obtener alguno de estos pisos en la ciudad. Once de ellos aguardan por una casa de cuatro dormitorios, al superar los cuatro miembros en la unidad familiar, otros 16 están anotados en la relación de 3 habitaciones y 13 más esperan por una de las viviendas más pequeñas. En todo caso, la oferta actual oficial de la Xunta se limita a trece inmuebles, doce de ellos en Monte Porreiro y uno en Marín.Pese a este estancamiento general, que también se detecta en toda Galicia, la ciudad de Pontevedra aún es la quinta de todas las urbes gallegas en número de solicitantes, con 830 familias inscritas en el registro de la Xunta, por delante tan solo de los 742 casos de Ferrol y los 223 de Ourense. En cambio, la ciudad del Lérez se dispara en el ránking si las solicitudes se limitan a las viviendas públicas que ejecuta y adjudica la Xunta. En este caso son 808 los pontevedreses anotados, tanto en la modalidad de compra como de alquiler. Es un aumento de apenas diez con respecto a septiembre pasado, pero que consolida a Pontevedra como el tercer municipio gallego con más demanda, por detrás de las dos grandes urbes: Vigo, con 3.423 peticiones, y A Coruña, con 1.880. Así, solo la ciudad de Pontevedra suma más del doble de demanda que toda la provincia de Ourense, donde el Rexistro contabiliza 312 solicitudes, 272 de ellas en la ciudad de As Burgas.En Poio son cincuenta los vecinos que aspiran a uno de esos pisos y sesenta en Marín, por 35 en Sanxenxo.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/02/22/demanda-viviendas-estanca-mil-familias/1628323.html