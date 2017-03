Cambados traslada la gala musical de la Ciudad Europea del Vino a un local con acústica deficiente

El concierto se celebrará en el salón José Peña debido a la previsión de lluvia y frío

El programa

Las previsiones meteorológicas para el próximo fin de semana apuntan a que lloverá y que bajarán las temperaturas. Ante este panorama, el Concello de Cambados ha decidido trasladar la gala musical de la Ciudad Europea del Vino del sábado próximo al salón José Peña.Se trata de una instalación conocida por su mala acústica, por lo que. Aún así, no está previsto que esos materiales puedan hacer milagros en una nave diáfana de esas dimensiones y con problemas de reverberación.La gala de la Ciudad Europea del Vino se va a celebrar el sábado próximo por la noche. Se trata de un evento musical con el que se quieren dar por inaugurados los actos de este año, e inicialmente iba a ser en la plaza de Fefiñáns. Pero finalmente, las malas previsiones meteorológicas para el fin de semana han llevado al Concello a trasladarla a Peña.Es una opción que no gustaba a los músicos debido a las condiciones de dicho edificio para un espectáculo de esas características, pero el concejal de Enoturismo y principal responsable de la gala, José Ramón Abal, ya explicó en su día que no había posibilidad de suspender el evento.. Ya no se podrán colocar tantas sillas como estaba previsto, ni habrá tanto espacio para escuchar las actuaciones de pie. Eso sí, el espectáculo podrá seguirse a través de la página web municipal.Esta es una de las decisiones que se tomó en la última reunión de la comisión organizadora de la gala, presidida por Abal, que tendrá que afrontar así un importante revés. El espectáculo empieza a las 21.00 horas, y actuarán una decena de artistas y grupos.El cartel lo componen el Coro Gil Appassionati, Manso e Amigos, Esteban Batallán, Susana Seivane, Rosa Cedrón, Paco Lodeiro (que también hará de presentador), Ladrón de Guevara, Abmiram, Ialma, Benoit y la Banda de Música de Castrelo. Esta última formación estrenará la pieza compuesta por Xosé Carlos Seráns , que fue el ganador del concurso de composición convocado por el Ayuntamiento de Cambados para crear un himno de la Ciudad del Vino. La gala tendrá dimensión internacional, pues hay músicos procedentes de Bélgica, como Benoit o Ialma , y también se espera la presencia en Cambados de miembros de la Red Europea de Ciudades del Vino (Recevín). Quien todavía no ha confirmado su asistencia al evento es el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2017/03/21/cambados-traslada-gala-musical-ciudad/1645527.html