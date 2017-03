La Plataforma PO-531 celebra la rotonda de Curro, pero la califica de "insuficiente"

La Plataforma vecinal PO-531 por fin ve avances en el proyecto de mejora de seguridad del vial pontevedrés. Ayer comenzó la primera fase del plan, consistente en la construcción de una rotonda en el principal acceso al polígono industrial de Sequeiros, ubicado en Curro (Barro). Manuel Corredoira, portavoz del colectivo, aplaude que por fin se comiencen a ver actuaciones tras "12 años esperando".Para Corredoira la obra es "muy necesaria", ya que el punto kilométrico 8,250 de la conocida como carretera de Vilagarcía, es uno de los "diversos puntos negros" del vial. "Tiene una gran densidad de tráfico que, por sus características, ofrece todavía más peligrosidad. En ese punto hubo muchísimos accidentes graves con fallecidos y lesiones importantes, pero no es el único", recalca Corredoira, para quien la "gran" labor de Tráfico a la hora de la prevención con radares y vehículos "ayuda, pero no soluciona el problema".La construcción de esta glorieta busca fomentar la reducción de velocidad y favorecer el acceso a los diferentes cruces que se concentran en la zona. Durante estos primeros días se llevarán a cabo trabajos de colocación de casetas y señalización para, posteriormente, comenzar con la construcción de la citada rotonda. Esta actuación tiene un plazo de ejecución de seis meses y se adjudicó a la empresa Construcciones Obras y Viales S.A. por más de 380.000 euros. Estas obras ya han provocado algunos pequeños inconvenientes para el tráfico. Ayer, viniendo desde el polígono no había posibilidad de incorporación directamente al carril en dirección a Vilagarcía, mientras que para acceder al polígono desde Pontevedra era necesario dar la vuelta en la rotonda de Curro situada a la altura de la iglesia.Desde la Plataforma entienden que esta primera fase es "insuficiente" para subsanar el problema de la seguridad vial. Corredoira entiende que el dinero "es el que hay y existen otras prioridades", pero también considera necesario que la Consellería de Infraestructuras continúe avanzando en la ejecución del proyecto. Para el portavoz, una de las actuaciones "imprescindibles" es la creación de aceras en varios puntos del trazado.Corredoira explica que desde Curro a Pontevedra no existen aceras para el tránsito de peatones y que en los escasos puntos en los que sí hay, como en algún tramo de Campañó, "son de 30 centímetros y con postes de iluminación que obligan a invadir igualmente la calzada". Precisamente esa invasión del vial es el "gran peligro" de una PO-531 en la que "se debe proteger a los viandantes o a las personas que utilizan tractores y demás artilugios agrícolas".Ante esta situación, la Plataforma seguirá solicitando "celeridad" en la concreción de las siguientes fases, ya que "los vecinos llevan 12 años esperando y es normal que estén disgustados, porque mantienen desde entonces la incertidumbre". "Al final nosotros, los miembros de la plataforma, somos a los que más nos presionan. La gente nos echa la culpa por no apretar a la Xunta , pero hay que decir que el diálogo es constante con la Consellería", explica el portavoz.Esta "buena predisposición" del gobierno autonómico hace que, por el momento, la agrupación no se plantee convocar movilizaciones. "Es cierto que se habló. La idea pasa por organizar una al mes repartidas entre Curro, A Devesa y Campañó. Pero yo entiendo que debemos ser precavidos y solucionar el tema a través del diálogo, porque en este tipo de actos siempre hay alguna persona que puede sacar las cosas fuera de contexto y llevarlas al terreno personal. Además, con estas iniciativas se genera mucha molestia a los vehículos", señala Corredoira.De este modo, la idea pasa por analizar como evolucionan los acontecimientos y, si no hay avances, estudiar medidas. "En principio, dicen que la siguiente actuación será otra rotonda en A Devesa, pero esa obra ya estaba proyectada para 2017 y llevamos un año de retraso", matiza el portavoz.