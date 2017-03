"Para descongestionar el tráfico hay que eliminar el peaje de la AP-9"

Al margen de las actuaciones concretas en la PO-531, la plataforma que lucha por mejorar la seguridad del vial entiende que una medida paralela y clave sería la eliminación del cobro de peaje en la AP-9 para el tramo que va entre Curro y Pontevedra. Según Corredoira, esta medida "descongestionaría el tráfico en la PO-531, por la que ahora mismo transitan muchísimos vehículos. De ellos, un gran número son pesados debido a los polígonos industriales de la zona". Para el portavoz, ese tramo de la autopista "apenas genera nada y está infrautilizada".



Además, la agrupación entiende que las obras de la PO-531 no suponen una gran inversión y afectan a una zona con "gran densidad de población". "Ese vial une Pontevedra con zonas como Vilagarcía, Cambados u O Grove, por lo que no se pueden ejecutar otras similares en otras ciudades como Santiago, A Coruña o Lugo y dejar de lado tantos años esta", expone el portavoz del colectivo, quien profundiza añadiendo que "si las obras no se pueden ejecutar en un año, que se hagan en tres, pero que se hagan".

