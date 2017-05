El PP insta a la Diputación a iniciar los trámites para la segunda fase del polígono de Barro-Meis

Los populares ponen este proyecto como ejemplo de su gestión durante sus gobiernos en la institución provincial

El Partido Popular puso ayer como ejemplo de su gestión el polígono industrial de Barro-Meis, cuyo grado de ventas supera ya el 50 por ciento y, en el caso del vivero de empresas, la ocupación está en el 70%. "No hay más que ver la ocupación y el movimiento que hay aquí para saber que este proyecto es un éxito demostrado", destacó la portavoz del grupo provincial, Nidia Arévalo.



Fue durante la visita que junto a la diputada Luisa Piñeiro y al portavoz del PP de Barro, Jose Antonio Landín, hicieron al polígono. Recordaron que fueron gobiernos del PP en la Diputación y en los concellos de Barro y de Meis los que apostaron por el empleo y la consolidación de empresas en un momento clave. "Una apuesta estratégica y de futuro para regenerar la economía, para el crecimiento del empleo de toda la provincia, pero especialmente para estas dos comarcas", dijeron los dirigentes populares.



"Los datos de ocupación demuestran que este era un proyecto necesario y que da respuesta a una demanda real", señaló Nidia Arévalo. Sin embargo, mostró su preocupación porque "el bipartito de la Diputación de Pontevedra no está haciendo sus deberes". Critica que "no solo hay que recoger los frutos del trabajo heredado y vivir de las rentas que dejó el gobierno del PP, hay que tener previsión". Por eso, pidió que comiencen ya con los trámites para la segunda fase del polígono. "La velocidad de ocupación avanza muy rápido, y se hace imprescindible una segunda fase. La comarca lo necesita y la Diputación tiene que ver cara al futuro", manifestó Arévalo.



Para esta dirigente del PP "lo que hay no se consiguió en dos días, hay mucho trabajo y mucha gestión detrás, y si queremos seguir ofreciendo terreno a las empresas cuando esta primera fase del polígono esté completa, hay que trabajar desde ya".



Batalla judicial



Además, lamentó que "muchos de los que hoy presumen de este polígono, en aquel momento mostraron sus dudas y posición. Pero hoy nadie puede cuestionar su éxito". También sobre esto se referió el portavoz del PP de Barro, Jose Antonio Landín, que lamentó que "cinco años estuvo este proyecto en el juzgado, auspiciado indirectamente por quienes hoy se hacen fotos en él.



Por último, la diputada Luisa Piñeiro dijo que "hoy es impensable que la Diputación, con este bipartito, sea capaz de poner en marcha un proyecto como este". La popular comparó "la gestión del Partido Popular y la apuesta importante que hizo con este proyecto, con la paralización a que nos tiene acostumbrados el bipartito provincial".

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/05/10/pp-insta-diputacion-iniciar-tramites/1676400.html