La Ruta do Viño Rías Baixas incrementa su lista de socios al incorporar a Barro

La Ruta do Viño Rías Baixas, integrada en el Club de Producto Rutas del Vino de España, engrosa su lista de socios con la adhesión del Ayuntamiento de Barro. El presidente de la asociación sin ánimo de lucro, Juan Gil de Araujo, y el alcalde de este Concello, Xosé Manuel Fernández Abraldes, firmaron ayer en el consistorio el convenio por el cual este municipio ya forma parte del territorio de este itinerario enoturístico.Juan Gil se mostró satisfecho por "sumar un nuevo asociado a la Ruta do Viño Rías Baixas. Esto quiere decir que hay interés en el trabajo que estamos desarrollando para promocionar nuestra amplia oferta enogastronómica".Por su parte, Xosé Manuel Fernández indicó que este convenio ayudará a "poner en valor el territorio vitivinícola del Concello de Barro y abrir las puertas a que las bodegas y establecimientos puedan desarrollar su labor en pro del enoturismo". El regidor aprovechó la oportunidad para invitar a la Ruta do Viño Rías Baixas a una de sus celebraciones más destacadas, la Festa do Viño de Barro, que se desarrollará el próximo mes.Gracias a este acuerdo, también se podrán unir a esta asociación diversos establecimientos localizados en el municipio de Barro. "Por tanto, el siguiente paso será reunirnos con bodegas y empresas hosteleras y hoteleras para presentarles nuestro proyecto enoturístico y tramitar su posible adhesión", indicó Juan Gil de Araujo.Cabe recordar que aquellas empresas interesadas en adherirse a la Ruta do Viño Rías Baixas deberán superar previamente una auditoría con la que se busca garantizar que las instalaciones y servicios ofertados cumplen con los requisitos mínimos de calidad y atención a los visitantes especificados en el manual de producto de Rutas del Vino de España.La Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) coordina y desarrolla el proyecto y la marca Rutas del Vino de España desde el año 2001, un club de producto de turismo enológico respaldado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente , la Secretaría de Estado de Turismo y el Instituto de Turismo TurEspaña que se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional. El club está formado actualmente por 27 destinos enoturísticos localizados por toda la geografía nacional.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/05/25/ruta-do-vino-rias-baixas/1685857.html