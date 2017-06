Fomento reabre en verano los carriles cerrados en el acceso del Corredor do Morrazo a la AP-9 en Domaio

Liberará a la Xunta del pago de 6 millones al año por los peajes en la sombra

Para "evitar atascos motivados por las obras de ampliación" de la autopista durante el verano, el Ministerio de Fomento reabrirá al tráfico los carriles cerrados del acceso desde el Corredor do Morrazo a la AP-9. Así se lo trasladó ayer a la Xunta en la comisión conjunta sobre la Autopista del Atlántico. Una reunión en la que también le trasladó su previsión de eximir "próximamente" a la Administración gallega del pago de 6 millones de euros al año por los peajes en la sombra de Rande y A Barcala.La Xunta, a través de un comunicado, explica que responsables ministeriales avanzaron el "refuerzo" de las medidas encaminadas a evitar las retenciones en la AP-9 durante la temporada estival. Informa que trasladaron a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, la previsión de eliminar "restricciones de tráfico impuestas por el avance de las obras de ampliación de la autopista a la altura de Rande". En concreto, se refiere a la reapertura durante los meses de julio y agosto de los carriles de incorporación a la AP-9 desde el Corredor do Morrazo , que ahora permanecen cerrados por las obras en el puente.Ambos departamentos consideran "positivo" el impacto de las medidas adoptadas en los ejercicios anteriores para evitar los colapsos de tráfico en las áreas de peaje, que incluyeron el refuerzo del personal y la remodelación de las plazas de cobro de Pontevedra, Cecebre y Teo, así como la mejora de la seguridad de la salida hacia el nudo de Curro, de enlace con la Autovía do Salnés. Infraestructuras señala que Fomento ha garantizado que "mantendrá la atención para conseguir que en los momentos de mayor tráfico las áreas de peaje dispongan de todos los medios humanos necesarios para evitar retenciones".Por otra parte, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, aseguró que, "próximamente", se elevará al Consejo de Ministros el Real Decreto que eximirá a la Xunta de seguir financiando con 6 millones al año la subvención de los peajes de la AP-9 en Rande y A Barcala. El Consejo de Estado ha emitido ya el dictamen favorable sobre este texto.http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2017/06/14/fomento-reabre-verano-carriles-cerrados/1698059.html