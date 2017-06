Medio Rural responde a los comuneros que invirtió en la comarca 1,2 millones de euros

La Xunta asegura que entre el año pasado y el actual se pusieron en marcha más de 100 proyectos -Recuerda a las comunidades de montes que deben gestionar sus propiedades

Las criticas de las comunidades de montes de Pontevedra no han gustado en la Consellería de Medio Rural, que ayer mismo quiso responder a las acusaciones de dejadez respecto a la gestión de los terrenos, así como a las relativas a su supuesto modelo "absurdo" e "ineficaz"."Medio Rural hace un esfuerzo importante para financiar las actuaciones de prevención de incendios en montes comunales y este año incrementó en un 14 por ciento el presupuesto destinado a estas ayudas en toda Galicia, hasta los 4 millones de euros", recordó la Xunta de Galicia , que puntualiza que, en el caso concreto de la provincia de Pontevedra el total de proyectos aprobados para este año fue de 119, por un montante de 974.975 euros.Respecto a la comarca de Pontevedra, que forma parte del Distrito XIX, los proyectos que se pusieron en marcha entre el año pasado y el presente fueron 109, con una inversión total de 1,2 millones de euros entre los servicios de incendios y montes. Se trata de iniciativas de las que se beneficiaron los concellos de Campo Lameiro, Poio, A Lama, Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas, Pontevedra, Vilaboa y Barro. "Son los proyectos que se acaban de terminar y que se aprobaron en 2016 y los que se acaban de aprobar en 2017 y que se van a comenzar a ejecutar en breve", subraya la Conselllería de Medio Rural.Es por ello que la Xunta dice no encontrar sentido a las críticas de los comuneros: "No tiene sentido hablar de que las ayudas llegan tarde o de que los trabajos no se ejecutan cuando es debido".Asimismo, recalca que la Xunta destina un millón de euros a través de convenios con concellos de la provincia de Pontevedra que permiten la contratación de 20 brigadas con 17 camiones que ejecutarán una limpieza de 1.270 hectáreas en 34 ayuntamientos."Si sumamos los proyectos de 2016 que se acaban de terminar ahora y los que van a comenzar en breve estamos hablando de 5 millones de euros destinados en la provincia de Pontevedra en los últimos meses a la limpieza, roza y prevención de incendios. A estos 5 millones deben sumarse otros dos, uno en 2016 y otro en 2107, destinados a los convenios con los concellos para las brigadas, lo que sumaría un total de 7 millones en la provincia para la roza y limpieza de los montes", resume la Xunta.En sus duras críticas, los comuneros advirtieron el pasado martes de que la actual situación de los montes, agravada con el clima seco y la ausencia de precipitaciones, podría llevar a la comarca de Pontevedra a sufrir un incendio como el de los pasados días en Portugal. "Ahora mismo, como no llueva entre lo que queda de junio y la primera quincena de julio, el riesgo de que los incendios sean muy rápidos como los de Portugal aumenta mucho", alertaron.Asimismo, las comunidades de montes tacharon el modelo de gestión de los montes de la Xunta de "absurdo" e "ineficaz". "Se dedican pocos recursos, es ineficaz y todos los años se tropieza en la misma piedra, por lo que terminas pensando que no hay interés alguno", criticaron.En este sentido, Medio Rural responde que las ayudas se conceden primando aspectos como que el monte en cuestión esté ordenado y certificado. "A partir de estos baremos se puntúan las diferentes solicitudes y se dan las ayudas hasta agotar el crédito disponible", informa. Por ello, aclara que los montes que quedan fuera "es porque no son competitivos en estos aspectos en relación con otros terrenos forestales"."Los montes vecinales tiene la obligación, por ley, de reinvertir en la gestión de su monte el 40 por ciento del total de ingresos. A ellos les corresponde gestionar los montes de los que son titulares. Lo que hace la Xunta es colaborar a través de una línea específica de subvenciones", concluye.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/06/22/medio-rural-responde-comuneros-invirtio/1703415.html