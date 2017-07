Cae en la comarca la constitución de nuevas sociedades mercantiles

La primera mitad del año se cerró en el municipio con el menor índice desde 2015 - El recorte llega al 20% en el ayuntamiento

El primer semestre del año se ha cerrado en el municipio con el menor índice de constitución de sociedades mercantiles desde 2015. Con apenas trece de estas fundaciones de media al mes entre enero y junio, es el peor resultado de los últimos seis años salvo el citado 2015, cuando la media fue de doce casos mensuales.Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística ( IGE ), en esta primera mitad de 2017 se constituyeron en Pontevedra 81 sociedades mercantiles, frente a las cien establecidas en el mismo periodo de 2016. Supone una caída de prácticamente el 20%. No obstante, de todas las constituidas, dos son anónimas, un fenómeno apenas visible en los últimos ejercicios. En todo 2016 no hubo ninguna de este tipo y en los cuatro años anteriores apenas se fundaron cuatro sociedades anónimas, el mismo número que en estos primeros seis meses de 2017.Todas las demás son limitadas y el peor mes dentro de este balance a la baja fue mayo, con apenas ocho fundaciones, por detrás de las nueve de febrero. En el otro lado de la moneda se sitúa marzo, con 18, por delante de las 16 de junio y las 15 de enero y abril. De mantenerse esta tendencia, el año finalizaría con menos de 170 fundaciones en conjunto, por debajo de los niveles medios del último lustro.Mientras en Pontevedra la caída es del 20%, en el resto de la comarca también se constata un descenso generalizado, ya que las 200 sociedades constituidas entre enero y junio de 2016 se redujeron en el mismo periodo de este año a 179, un 10% menos. No obstante, el fenómeno no es homogéneo. Un ejemplo es Caldas , donde se registró un aumento de más del doble, de las siete del ejercicio anterior a las 18 actuales. En Moraña se pasó de tres a seis y en A Lama de una a tres. Poio también creció de forma significativa, con 22 constituciones este año frente a las 16 de 2016. También llama la atención el caso de Portas. Si en el primer trimestre anterior no hubo caso alguno, en el actual ya se contabilizan cuatro fundaciones.Si estos son los ejemplos positivos, el apartado negativo, además de a Pontevedra, corresponde a los municipios con más habitantes. Así, Marín cayó de 14 a 9 y Sanxenxo de 27 a 18, mientras que en Vilaboa se redujo de 10 a 6. También Barro registra un drástico descenso, de siete a solo dos. Campo Lameiro pasó de tres a dos y Cotobade, de cuatro a dos, mientras que Ponte Caldelas repite los datos de 2016: dos.El fenómeno puede tener una lectura positiva. Si en años anteriores la crisis y falta de empleo llevaba a los emprendedores a fundar pequeños negocios o sociedades unipersonales para salir adelante, ahora ya no sería necesario acudir a estas fórmulas para encontrar un trabajo.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/07/23/cae-comarca-constitucion-nuevas-sociedades/1721573.html