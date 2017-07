El ministerio concluye el estudio ambiental de la A-57 hasta Curro tras cuatro años de espera

El documento técnico, que recoge la última propuesta de trazado entre Xeve y el macronudo de Barro, se expondrá al público en las próximas semanas -La longitud es de unos diez kilómetros

Tras cuatro años de trámites, con un largo paréntesis de paralización y varias consultas a los concellos afectados, el Ministerio de Medio Ambiente ya ha finalizado sus estudios sobre el impacto en el territorio y el entorno del proyecto de Fomento para prolongar la futura autovía A-57 hasta Curro, en Barro. Se trata de el tramo entre Xeve y Curro,allí existente tanto con la AP-9 como con la autovía do Salnés.La elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) comenzó en 2013 pero quedó totalmente frenada en octubre de 2014, a la espera de "documentación complementaria" por parte de Fomento. La primera solicitud de esos nuevos informes fue en octubre de 2014, que se contestó en enero siguiente, pero en marzo de 2015 volvió a repetirse la petición, que se solventó en junio de 2016. Fue entonces cuando se reactivó el proceso, con consultas a los municipios.Mientras el Concello de Pontevedra no puso objeciones al trazado por su territorio, si surgió malestar entre los vecinos de Xeve, que. También saltó de inmediato la alarma en el municipio de Barro por el recorrido elegido en el tramo final, muy cerca del núcleo de Curro.Con el tramo Vilaboa-A Ermida en obras desde hace 18 meses y sin noticias de su continuación hasta Pilarteiros (Xeve), Fomento tramita el tercer tramo, entre ese último punto, cerca del río Lérez y Curro, pero sin la DIA el proyecto está sin avances desde hace años. La ejecución de estos dos tramos (Marcón-Xeve y Xeve-Curro) daría sentido al ahora en ejecución para habilitar una circunvalación completa de la ciudad.Fomento calificó en su momento esta futura autovía como "un elemento dinamizador de la economía del entorno, en cuanto repercute de forma positiva en el desarrollo de nuevas actividades económicas y niveles de empleo". Incluso decía que "podrá servir el desarrollo económico de la zona interior de la comarca y contribuirá a paliar el retraso que esta zona ha arrastrado históricamente con respecto a la zona costera del entorno de Pontevedra".Se diseñó como un vial de alta capacidad de 10,22 kilómetros de longitud y un presupuesto total de 110.259.133 euros (en cifras de hace cuatro años) el más barato de todas los posibles trazados analizados en el estudio informativo., si bien en la fase preliminar ya se desestimó la mitad de ellos y finalmente se sometieron al criterio público cinco opciones, todas ellas con un arranque común. La opción recomendada y que ha sido objeto de estudio ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente , nacía en la carretera PO-223 a la altura del lugar de Pilarteiros (parroquia de San Andrés de Xeve) "en el enlace previsto con la citada carretera en el proyecto de construcción de la autovía A-57, tramo A Ermida-Pilarteiros, y como prolongación del trazado del tronco de autovía en dicho tramo". Explica que desde este punto, la futura autovía "discurre en paralelo al cauce del río Verducido y la carretera autonómica PO-224 hasta el kilómetro 1,5, donde comienza a girar hacia el Oeste y cruza el río Verducido".A continuación "penetra en la parroquia de Verducido bordeando su parte Sur sin afectar a los núcleos de población". Ya en Cerponzóns, "el trazado vuelve a girar hacia el Oeste para cruzar el valle del Rons. Una vez salvado este cauce, el trazado se dispone de manera paralela a la N-550, atravesando el límite que separa los términos municipales de Pontevedra y Barro". Aunque esta propuesta cuenta con el beneplácito técnico del Concello de Pontevedra,y no se descarta alguna modificación a raíz del informe de Medio Ambiente.Ese documento se expondrá al público en cuestión de semanas (se remitió al Boletín Oficial del Estado el pasado día 23) y se podrá comprobar entonces si hay variaciones, en especial en los tramos más conflictivos, como en Xeve y, sobre todo en Curro. En este municipio se solicitó una modificación radical de los últimos mil metros , pero también que se aprovecharan las futuras obras para incluir mejoras en varios puntos. Uno de ellos sería en la N-550 a la altura del cruce hacia el embalse del Pontillón. Por ese punto discurrirá la A-57, a distinto nivel, pero el Concello reclama que se acondicione la intersección actual con una glorieta.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/07/02/ministerio-concluye-estudio-ambiental-57/1709543.html