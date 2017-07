Pontevedra lidera el dinamismo empresarial pero no recupera peso como área económica

La comarca mejora su censo de compañías, con más de 800, y su valor añadido, por encima de los 500 millones de euros, para encabezar el crecimiento entre todas las ciudades gallegas, pero continua en el sexto lugar global

La comarca de Pontevedra encabeza la mejora del dinamismo empresarial entre todas las ciudades gallegas, con un crecimiento de casi el 14% en la generación de valor añadido (frente al 10% de aumento medio en Galicia), pero, en cambio, no recupera el peso económico en toda la comunidad que tenía hace apenas un lustro, y vuelve a figurar como la sexta área gallega.Esta aparente contradicción es la principal conclusión que se extrae del Informe Ardán 2017 que acaba de presentar la Zona Franca de Vigo y que analiza la evolución y estado de miles de empresas asentadas en Galicia. Con datos de 2015, por segundo año consecutivo la comarca consolida los síntomas de recuperación económica, con más empresas y mejor balance global, que ya mostraba en el informe anterior, pero sin llegar a la pujanza anterior a 2012. Así se pone de manifiesto en el Informe Ardán 2016, que acaba de hacer público la Zona Franca de Vigo para analizar la evolución económica de todas las áreas gallegas.La mejoría de la situación económica de la comarca es resumida por la Zona Franca en un 13,42%, lo que supone un notable aumento con respecto al ejercicio anterior (que solo fue del 3%) y sitúa a Pontevedra a la cabeza en dinamismo empresarial de todas las ciudades gallegas. Este apartado del Informe Ardán mida la generación de valor añadido y volumen de negocio generado en cada comarca. Del medio centenar de áreas analizadas en Galicia, la mejor situada es O Sar (un 19% de mejoría), seguida de la de Caldas , con un porcentaje similar.Pontevedra aparece en el puesto diez (13,42%), justo por delante de A Coruña (13,36%). Ferrol muestra también notables signos de recuperación y llega a un aumento de su actividad del 11,11%, mientras que Santiago llega al 10,38%. Estas ciudades están por encima de la media gallega (con un dinamismo global del 8,81%). Por debajo se sitúan Lugo (8,27%), Vigo (3,91%) y Ourense (2,66). O Salnés, donde la Zona Franca sitúa a Sanxenxo, aparece con un 5,45%, mientras que Morrazo y Deza también ofrecen un comportamiento muy positivo, con un aumento del 10,8 y del 15,45% respectivamente.Así, la mejoría registrada en los datos de 2015 por Pontevedra cobran aún más valor si se compara con las demás urbes y especialmente con las dos principales "competidoras", Lugo y Ourense, que preceden a la ciudad del Lérez en el ránking general de las áreas de toda Galicia.Este estudio de la Zona Franca, que incluye muestreos de miles de firmas de toda la comunidad en función del valor añadido generado (con datos de 2015), mantiene a la comarca empresarial de Pontevedra, integrada en su mayoría por la propia capital y el municipio de Marín con el Puerto, en el sexto lugar de Galicia. De esta forma repite la posición de los tres últimos años, por detrás de A Coruña, Vigo, Santiago, Ourense y Lugo, solo por delante, entre las grandes urbes, de Ferrol.Esta última comarca recupera además el séptimo puesto que en el informe anterior le había arrebatado Barbanza, que regresa al octavo lugar. Si hasta 2012 la ciudad del Lérez se mantenía entre las cuatro primeras áreas económicas gallegas, ese año abandonó ese lugar, al ser adelantada por Ourense, y en 2014 también perdió un puesto en favor de Lugo. No obstante, si en ese periodo se produjo una paulatina caída en los parámetros empresariales y económicos, con un descenso del centro de compañías, sus ingresos y su valor añadido, el informe de estos dos últimos ejercicios rompen esa tendencia y ponen de manifiesto una recuperación constante, aunque no suficiente para alcanzar puestos más altos en el ránking general.El informe de la Zona Franca contabiliza un total de 823 empresas en la comarca pontevedresa, 25 más que en el censo anterior (que eran 798), con lo que recupera el número de años anteriores. Estas compañías acumulan un valor añadido generado de 506,74 millones de euros, frente a los 462,48 millones de euros. Supone un aumento de más de 44 (casi un 10%) con respecto al estudio precedente. Sin embargo, al producirse también crecimiento en el resto de áreas económicas de Galicia, estas cifran indican que el peso económico de Pontevedra en la comunidad autónoma se reduce ligeramente, del 3 al 2,92%. A Coruña ya suma, por ejemplo, casi el 46%% de todo ese peso, con un punto de incremento, mientras que Vigo baja, por su parte, un punto y se queda en el 18,21%.Santiago repite valor, con el 5,29% de todo el peso empresarial gallego, mientas que es del 4,02 en Ourense y del 3,03% en Lugo. En ambos casos también hay un ligero descenso, al contrario que Ferrol, que pasa del 1,98 al 2.07%La Zona Franca concluye que en 2015 (datos que se utilizan en el estudio) el censo empresarial local era del 4,51% de todo el padrón gallego, lo que supone un ligero retroceso con respecto al 4,68% anterior. En un descenso poco significativo, ya que Pontevedra se mantiene casi invariable desde hace unos años en estos porcentajes.En cuanto al empleo que se genera en Pontevedra con respecto a toda Galicia, las 823 empresas analizadas dan trabajo al 4,79% de los gallegos. En este caso sí que se registra una cierta mejoría ya que en el informe de 2016 se quedaba en el 4,57, si bien se mejoran los datos de tres años atrás. De hecho, se iguala el porcentaje de 2015. Esta tendencia de mejoría también se pone de manifiesto en cuanto a los ingresos generados por estas empresas, ya que también se regresa a valores anteriores, con 2.465 millones de euros (el 3,3%) de toda Galicia, incluso por encima de Lugo (12.028 millones). Son 189 millones más que en el ejercicio anterior.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/07/26/pontevedra-lidera-dinamismo-empresarial-recupera/1722973.html