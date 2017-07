Un extraño accidente en Ponte Caldelas que resultó falso

Poco antes de las cinco de la tarde, el servicio de emergencias del 112 recibía una llamada avisando de un accidente en Ponte Caldelas. Es lo único claro de un episodio que movilizó al menos a la Guardia Civil y que tuvo en prevención a los servicios sanitarios y a los Bombeiros do Morrazo.Según las explicaciones recibidas por el 112, un taxista de Pontevedra (que fue el que realizó la llamada) se cruzó durante un servicio en una carretera de Ponte Caldelas con una persona ensangrentada y que presentaba síntomas de estar aturdido. La sangre ya estaba seca y el hombre explicó que había sufrido un accidente, pero no instantes antes, sino el pasado sábado, si bien no era capaz de explicar con claridad el lugar del suceso.Sí apuntó que se accidentó solo y que el coche quedó "en el monte", según los datos reunidos por el 112, Además, el herido creía que en vez de lunes, aún era domingo. El servicio de emergencias dio aviso a la Guardia Civil para tratar de aclarar estas extrañas explicaciones.Finalmente, los agentes informaron al 112 que se trataba de un "falso testimonio" y que el asunto estaba "resuelto", si bien continuaron las pesquisas para determinar de donde salió la sangre seca que mostraba el supuesto accidentado.Por otra parte, poco después de las siete y media de la tarde se producía una colisión, esta vez real, en la N-550 a su paso por San Antoniño, en Barro, con una persona herida. Es otro de los tramos conflictivos del municipio en materia circulatoria.http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2017/07/25/extrano-accidente-ponte-caldelas-resulto/1722503.html