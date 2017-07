Un proceso demasiado confuso

Una de las formaciones más activas en la campaña en la comarca saliniense fue la Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas que, de manera oficiosa, se hizo con una vocalía que representará la sociedad Telenaval S.L., cuyo portavoz Fernando Crusat, mediante un breve comunicado, eludía pronunciarse "hasta disponer de los resultados oficiales, lo que suponemos será cosa de uno o dos días".Así pues la conformación del pleno del Consello Regulador está aún en el aire tras un proceso electoral que, si una cosa dejó clara, fue la necesidad de optar por una opción menos farragosa que facilite la comprensión a todas las partes. Y eso que el domingo cada colegio electoral contó con la presencia de funcionarios de la Consellería de Medio Rural que supervisaron el proceso ayudando durante toda la jornada a clarificar dudas.Ahora está previsto que, entre hoy y mañana, una vez resueltas las alegaciones, la Junta Electoral Central proclame los vocales electos y, a partir del 17, se abra el plazo para que la Consellería do Medio Rural convoque a esos nuevos vocales para la toma de posesión de sus actas, sesión que se aprovechará para que el nuevo pleno elija al presidente y vicepresidente del Consello Regulador.Eso sí, donde no hay duda es en los 11 vocales que serán proclamados de manera directa al presentarse en sus censos una lista única y no hacer necesario un proceso electoral. Se trata de los representantes de cooperativas, cuyas cuatro vocalías en el Consello recaerán en Condes de Albarei (Castrelo), Martín Códax (Cambados), la meañesa Vitivinícola Arousana (Paco&Lola) y Viña Moraima (Barro). Las otras siete vocalías asignadas por este recurso de lista única fueron para las bodegas de más de 100.000 litros: en O Salnés-Ulla, serán Pazo de Señoráns, Agro de Bazán y Viña Cartín; en la subzona de O Rosal, Adega Tollodouro S.A. y Terras Gauda; y en Condado de Tea-Soutomaior, La Val S.L. y Señorío de Rubiós S.L.http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2017/07/11/proceso-confuso/1714554.html