Barro: Hacienda amplía hasta julio de 2018 la búsqueda en 125 municipios de inmuebles sin declarar

El rastreo de construcciones por las que no se paga el IBI se prolonga hasta octubre en 46 concellos y hasta el próximo verano en otros 79 -Prosigue la busca en localidades como Ourense, Pontevedra, Vilagarcía, Lalín, Sanxenxo o Tui

El Ministerio de Hacienda se da más tiempo para continuar a la caza de inmuebles sin declarar. Hasta julio de 2018. La "complejidad" de las labores de rastreo, "el elevado número" de ayuntamientos y la "dispersión geográfica" son los argumentos del Gobierno central para ampliar el plazo de busca de bienes ocultos en 2.900 municipios de toda España, y en Galicia, en concreto, en 125 consistorios.La regularización de bienes en 46 concellos gallegos debía estar lista a finales de julio, pero el departamento de Cristóbal Montoro se da plazo ahora hasta el 30 de octubre. Tres meses más para cerrar el rastreo de inmuebles sin declarar, como piscinas, naves industriales, ampliaciones de viviendas, galpones, invernaderos, ... en 9 municipios de Pontevedra, 21 de Ourense, 14 de A Coruña, 2 de Lugo. En Pontevedra, los consistorios afectados son Dozón, Lalín, Mos , As Neves, Nigrán, Poio, Portas, Ribadumia y Silleda.En Ourense, la lista es más amplia, y además de la capital, incluye O Barco, A Bola, O Bolo, Castrelo de Miño, Castro Caldelas, A Gudiña, Larouco, Manzaneda, Nogueira de Ramuín, Piñor, A Rúa, Rubiá, San Amaro, San Xoán de Río, Sandiás, A Teixeira, Viana do Bolo, Vilar de Santos, Vilarino de Conso y Xunqueira de Espadanedo.Otros 79 ayuntamientos tenían hasta el 30 de noviembre para cerrar el catastrazo, pero ahora dispondrán de 7 meses más. Son 19 municipios de Pontevedra, 24 de Ourense, 25 de A Coruña y 11 de Lugo. En la provincia de Pontevedrá continuarán bajo la lupa de la Dirección General del Catastro hasta julio del año que viene: Barro, Cambados, Cotobade, Crecente, Cuntis, A Estrada, Forcarei, Gondomar, A Lama, Meaño, Oia , Pontevedra, O Porriño, Rodeiro, Salvaterra do Miño, Saxenxo, Tui, Valga y Vilagarcía de Arousa.En Ourense, la lista incluye a Baltar, Bande, Beariz, Os Blancos, Boborás, Carballeda de Valdeorras, Cartelle, Castrelo do Val, Cenlle, Cortegada, Chandrexa do Queixo, Entrimo, O Irixo, Laza, Leiro, Lobios, Maside, Padrenda, Porqueira, Sarreaus, Taboadela, Trasmiras, Vilamarín y Vilamartín de Valdeorras.Hace ya cuatro años el Ministerio de Hacienda, a la búsqueda de ingresos extra para compensar la caída de la recaudación fiscal por la crisis económica, inició una campaña especial de rastreo para descubrir nuevas construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones, cambios de uso, naves agrarias y hasta piscinas que estaban sin declarar y, en consecuencias, por las cuales los ciudadanos no pagaban la correspondiente tributación del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles.El catastrazo en Galicia ya se completó en 171 municipios, y se dectectaron 212.000 bienes no registrados, que a su vez han supuesto un incremento medio del IBI a los afectados del 6%. En Pontevedra, en 28 ayuntamientos, se identificaron 31.466 bienes sin declarar. Casi la mitad eran ampliaciones y rehabilitaciones y el 37%, nuevas construcciones que no pagaban el IBI.En Ourense, en 28 consistorios, las labores de inspección destaparon 26.764 inmuebles y el 53% eran nuevas construcciones. En la provincia coruñesa, tras rastrear 51 municipios, se descubrieron 68.702 inmuebles. El 35% eran ampliaciones y rehabilitaciones no notificadas.Lugo fue la provincia con más irregularidades. En 52 concellos se detectaron 85.289 inmuebles. El 46% eran nuevas construcciones que eludían el pago del IBI.En toda España, la Dirección General del Catastro ha destapado ya en 2.877 ayuntamientos casi 1,5 millones de inmuebles sin declarar. De media, en cada municipio registrado, han aflorado 499 bienes ocultos. En Galicia, la media se dispara, pues fueron más de doble. Casi 1.200 nuevas construcciones o ampliaciones o reformas por las que los ciudadanos no tributaban. La comunidad gallega no es la peor parada. Murcia, con 1.917 inmuebles al descubierto por consistorio, y Canarias, con 1.338, la superan.En Galicia, destaca sobre el resto un caso. El deVilalba, un municipio lucense de 16.000 habitantes, donde la lupa de Hacienda sacó a la luz 7.248 inmuebles ocultos. En la lista de los diez municipios con más bienes inmuebles ocultos, solo hay uno de Pontevedra. Es Ponteareas con 2.144 nuevas construcciones que no estaban declaradas.http://www.farodevigo.es/galicia/2017/08/06/hacienda-amplia-julio-busqueda-125/1729130.html