El tipo de IBI urbano en Poio se sitúa en la media de la comarca

El gravamen de vivienda no rústica en el municipio es de 0,47, por el 0,46 que promedia el cálculo de los 13 concellos de la zona

El Concello de Poio se encamina hacia su pleno extraordinario del próximo martes a las 9:30 horas sobre la regularización catastral y el impuesto del IBI. Desde el equipo de gobierno destacan que el impuesto municipal "no es de los más baratos" de la zona, pero tampoco "de los más caros", mientras que el PP solicitará una rebaja del tipo impositivo.Actualmente, este tipo se sitúa en el 0,47 en viviendas urbanas frente al 0,4 mínimo que marca el Ministerio de Hacienda. El gravamen acumula dos años congelado, después de que el Gobierno Central acabase 2015 con la imposición del 0,5 a los ayuntamientos en los que no hubiese entrado en vigor los nuevos valores catastrales.Este 0,47 es prácticamente el mismo valor que el 0,46 resultante de hacer la media de los concellos de la comarca (Pontevedra, Marín, Sanxenxo, Barro, Moraña, Caldas , Portas, Cuntis, Campo Lameiro, A Lama, Ponte Caldelas, Vilaboa y el propio Poio) salvo Cerdedo-Cotobade, cuyos datos de 2017 no figuran todavía en las bases del Ministerio de Fomento.De este modo, el tipo impositivo urbano de Poio es más elevado que los de concellos como Barro (0,38) o A Lama (0,34) cuya revalorización catastral entró en vigor en los últimos años y se benefician de tipos reducidos. Los valores catastrales referencia de Poio son de 2003.Sin embargo, otros municipios que no cumplen esta premisa también cuentan con un IBI más reducido. Son los casos de Campo Lameiro (0,4), Cuntis (0,45), Moraña (0,4), Ponte Caldelas (0,4), Portas (0,4) o, con su reciente rebaja, Sanxenxo (0,44).Pero también los hay más caros. La capital se lleva la palma con un 0,64. Vilaboa llega al 0,6, Caldas al 0,56 y Marín al 0,55. Fuera de la comarca, pero comparables por semejanzas, Cangas marca el 0,55. Mientras, otros como Bueu (0,45) o Moaña (0,4) están por debajo de Poio.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/08/06/tipo-ibi-urbano-poio-situa/1729090.html