AJE Pontevedra convoca una nueva edición de sus premios para jóvenes empresarios

El plazo de presentación termina el día 29

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Pontevedra presentó ayer en Vilagarcía la XXII edición del Premio Xove Empresario do Ano 2017, que se divide en dos categorías.Por un lado está el Premio Xove Empresario do Ano, dotado de una oficina o una nave (según las necesidades) en el polígono industrial de Barro-Meis durante un año prorrogable a dos, ordenador personal, una bolsa de Galicia Business School para cursar el MBA part time, valorado en 9.950 euros, un año de afiliación gratuita en AJE y la escultura conmemorativa de este evento.El otro premio es el de Xove Emprendedor do Ano, que cuenta con la misma dotación que el galardón anterior. La única diferencia es que la oficina en el polígono de Barro-Meis se sustituye por un año de alojamiento gratuito en uno de los viveros de la Zona Franca de Vigo. También se entregarán varios accésit. El plazo de entrega de candidaturas termina el 29 de octubre.http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2017/10/21/aje-pontevedra-convoca-nueva-edicion/1771139.html