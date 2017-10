El puente de la autopista alcanza su mayor índice de tráfico en seis años con 45.000 vehículos al día

Los demás tramos de la AP-9 al sur y al norte de la ciudad también aumentan su uso - A su paso por Salcedo ya se rozan los 30.000 coches -Recién cumplidos los 25 años, el viaducto aún aguarda por la alternativa de la A-57

Este mes se cumplen dos años desde que el 18 de octubre de 2015 se colocara la "primera piedra" del tramo Vilaboa-A Ermida de la A-57, germen de la futura circunvalación de Pontevedra. Con otros dos años más de obras por delante, la única vía de alta capacidad que sirva para rodear la ciudad es el puente de la AP-9 sobre la ría, un viaducto que el pasado mes de marzo celebró su 25 aniversario y que en la actualidad soporta más de 16,4 millones de vehículos al año, es decir, casi 45 coches cada día.Se trata de la cifra más alta desde 2011, cuando se hizo patente un constante declive en el uso de la autopista que hizo que el puente sobre la ría perdiera hasta un 20% de su tráfico, pese a ser un recorrido gratuito entre el nudo de O Pino y el de Bomberos. La caída fue aún más drástica en los trechos de peaje, ya que en el recorrido por Campañó el tráfico bajó un 25%, fue de un 26% en Barro y llegó al 30% al sur de la ciudad, en Salcedo.Esa pérdida de usuarios comenzó a romperse en 2015 y desde entonces se registra un aumento constante, hasta el punto de que 2016 -últimos datos de un ejercicio completo- alcanzó los mejores datos de los últimos seis años, según las estadísticas que acaba de hacer públicas el Ministerio de Fomento.Según este balance, por la AP-9 en Campañó circulan a día de hoy casi 22.000 vehículos, que se reducen a 20.000 diez kilómetros al norte, ya cerca del enlace con la autovía do Salnés.Al sur el número de usuarios es mucho mayor. Nada más superarse el enlace de Salcedo se rozan los 30.000 coches diarios, mientras que unos kilómetros más adelante, en la frontera con Vilaboa, se superan los 28.000. Se trata todas ellas de cifras que no se alcanzaban desde 2011, si bien aún no llegan a los años históricos de mayor uso, especialmente 2007, cuando por Salcedo pasaban 37.000 vehículos y más de 25.000 por Campañó.Pero en este conjunto de tramos por el municipio, es el puente de la ría el que encabezó siempre el índice de uso. Cerca de 50.000 automóviles pasaban a diario por este viaducto en 2007 y su "suelo" llegó en 2013, con poco más de 40.000. Ahora se sitúa en 45.000, casi cinc veces más de lo que se calculaba que pasarían a diario cuando se inauguró, en marzo de 1992.El hecho de que fuera, y siga siendo, la única vía directa entre el norte y el sur de la ciudad, y además libre de peaje, convirtió pronto a estos cuatro kilómetros en el tramo con más circulación del municipio, puesto que aún ocupa. Apenas tres años después de su estreno ya se contabilizaban 27.000 coches al día y en 2005 se disparaba a 44.500.La llegada de la autopista a Pontevedra supuso un cambio radical en la fisonomía de su entorno: dos pasos elevados, los rellenos del río Lérez -que redujeron su cauce a unos 65 metros de ancho-, la reforma del puente de A Barca, donde se eliminaron los "ojos" del lado de Poio para el paso de los cuatro carriles, igual que cuatro años antes se hizo en la avenida del Uruguay, y nuevo aspecto de la calle Domingo Fontán. Unos años después llegó un enlace parcial desde Poio, pero varias de las promesas de "compensación" de los gestores de autopistas quedaron sobre el tintero. Se acondicionó en parte la zona bajo el puente en Mollabao, pero la mejora de Domingo Fontán fue casi nula y el anunciado "jardín botánico" tampoco salió adelante.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/10/15/puente-autopista-alcanza-mayor-indice/1767723.html