"Todo está muy seco y el hábitat es desfavorable para las presas", dicen los cazadores

La sequía y la falta de presas se hicieron notar en la primera jornada de caza en los tecores de la comarca. "El monte está muy seco, para los perros es muy difícil seguir el rastro", coincidían los responsables de las sociedades de caza de Barro y Portas, Emilio y Manuel Martínez."Si esto no cambia la cosa irá a peor, porque el hábitat es desfavorable para el conejo. Pero la caza no está perdida, está como el monte, como todo el rural: abandonada", explica el presidente de la Sociedad de Caza Tecor de Barro. Emilio Martínez lamenta que los montes están descuidados porque "o se limpian del todo y se destruyen hasta las madrigueras, o se dejan para eucalipto, o sea para hacer dinero; y el conejo quiere claros y quiere siembras", explica este cazador.Los aproximadamente 40 cazadores que ayer salieron al Tecor de Barro (de los 155 que integran la sociedad), obtuvieron aproximadamente medio centenar de piezas, por lo que "para ser el primer día, tampoco estuvo mal", admite el presidente de los cazadores de este terreno cinegético.A los de Portas, en cambio, no les fue tan bien. Su portavoz, Manuel Martínez, coincide con su compañero de Barro en que el terreno "está seco, no hay especies, el seguimiento de los perros se hace prácticamente imposible".De los 80 cazadores asociados en Portas, ayer salieron al monte unos 60, que cobraron "media docena de conejos" -estima Manuel Martínez-, además de varias perdices, faisanes y algún zorro. "Se fue salvando la mañana", apunta este cazador, quien confía en que la llegada de las lluvias mejore la situación, dado que las dificultades que tienen los canes para seguir los rastros es una de las principales consecuencias de la sequedad del terreno. En todo caso, para los deportistas de Portas la tendencia en las capturas sigue siendo descendente. "Pero si todos ponemos nuestro grano de arena, la caza es recuperable al cien por cien", añade esperanzado Emilio Martínez.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/10/16/caza-perdida-monte-rural-abandonada/1767975.html