José Manuel Louzao: "El futuro del comercio en Caldas pasa por el Camino de Santiago"

El presidente de CCA Caldas analiza la situación del emprendedor en la localidad

José Manuel Louzao es el presidente de la asociación Centro Comercial Aberto (CCA) de Caldas , que cuenta a día de hoy con 132 empresarios socios. Hoy, los establecimientos ofrecen descuentos por el "Black Friday", en este inicio de la temporada de compras.-Bueno, está habiendo gente que apuesta por emprender, pero muchos otros cierran. No termina de haber un repunte. Falta trabajo y es necesario atraer más industria. Es un motor fundamental.-Si lo supiera, ya me habría fichado una gran empresa de esas (risas). Ahora enserio, creo que estamos en una crisis económica muy fuerte. Cada día trabajamos más y tenemos menos margen. Y hay mucha más oferta que demanda. Esa fórmula nos lleva a vender casi sin rentabilidad, pero los impuestos no bajan.-No hay grandes superficies, pero si nos fijamos tiene una situación estratégica que lo sitúa a 10 kilómetros de Vilagarcía, a 20 de Pontevedra y a 30 de Santiago. Todos tienen grandes superficies, entonces sobra sitio adonde ir. Encima ahora han abierto nuevos lugares y el ambiente en las calles en la zona del Salnés se ha perdido. Luego está el tema del "Black Friday". Es un freno para el pequeño comercio. El consumo se para los 15 días anteriores y ese día nosotros tenemos que vender sin apenas beneficios y que además resta para Navidad, que es la época fuerte. Eso se lo pueden permitir las grandes cadenas, pero nadie más. Somos tan malos empresarios que nosotros mismos nos vamos al precipicio.-Yo creo en la especialización. Debemos diferenciar el servicio. Y los empresarios deben estar formados. Hay que saber sobre ventas y psicología. Si no tratas bien al consumidor ni sabes cómo captarlo no vale de nada.-Creo que Caldas tiene una potencialidad enorme. Ahora mismo no hay mucha colaboración de las instituciones, pero yo soy optimista. Creo que el municipio va a cambiar mucho en diez años. Tenemos una oportunidad muy buena con el Camino de Santiago. Por la Calle Real pasan al día cientos de personas. Es un lugar fantástico que ahora mismo no está nada aprovechado. Pero creo que si crean nuevas instalaciones se ofrecerán más productos y por tanto más servicios. En zonas como San Amaro, en Barro, ya se está potenciando. El turismo aporta mucho. A falta de industria, que no llega, y es lo importante creo que esta vía puede ser muy importante para revitalizar el comercio.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/11/24/jose-manuel-louzao-futuro-comercio/1791998.html