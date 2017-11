La lucha contra el machismo, mejor con rodajes, teatro y concursos en el IES de Barro

El instituto organizó un festival multidisciplinar para concienciar a sus alumnos del problema

El IES de Barro celebró ayer una jornada especial de lucha contra la violencia de género. Y lo hizo de un modo muy particular: con un festival multidisciplinar en el que los alumnos tuvieron el protagonismo total.Desde el centro educativo llevan semanas preparando este evento, en el que se estrenó un nuevo cortometraje ideado por el profesor Toño Pena y en el que participaron los estudiantes. La pieza audiovisual versaba sobre la violencia de género y se titula "Xa non quedan margaridas".En el mismo sentido, también se llevó a cabo una obra de teatro creada para la ocasión. En "S.O.(A).S." actuaron los alumnos de Tercero y Cuarto de la ESO.Asimismo, también hubo una entrega de premios de un concurso organizado por el instituto. Compitieron seis dibujos, dos fotografías, cuatro relatos cortos y 18 bandas diseñadas.De este modo, el instituto se sumó al Día Internacional contra la Violencia de Género y, de paso, sigue apostando por un modelo diferente de enseñanza, en el que incluye la participación activa del alumno a través de proyectos colaborativos.El cortometraje "Xa non quedan margaridas", protagonizado por alumnas, es el tercero que el instituto presenta en los últimos meses.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/11/25/lucha-machismo-mejor-rodajes-teatro/1792636.html