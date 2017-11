Los locos años veinte en los que París era una fiesta

La Xornadas de Cinema, Viño e Cultura reviven el ambiente de la época en la ciudad del Sena

La tercera sesión de las Xornadas de Cinema, Viño e Cultura celebrada en la sala Nemonon se dedicó ayer al París de los años veinte y treinta, siguiendo los pasos del protagonista de la película de Woody Allen Midnight in Paris, para centrarse en la ciudad que en ese momento era el epicentro de las nuevas tendencias creativas.El conductor de la sesión, Xavier Castro, fue explicando los gustos predominantes en materia de vinos y otras bebidas y de las claves esenciales de los creadores que se dieron cita en el París de la época: Hemingway, Scott Fitzgerald, Lorca, Buñuel, Dalí, Picasso, Juan Gris, los surrealistas de André Bretón...También se abordaron los intentos de estos creadores de buscar nuevos caminos para la creación, sus debates en las tertulias de los cafés, los ambientes en los que sonaban los novedosos ritmos de jazz...Siguiendo la práctica de las jornadas de combinar charlas y coloquios con degustaciones, la bodega Viña Moraima presentó los vinos que se cataron en la tarde. Esta cooperativa ubicada en Barro elabora unos vinos monovarietales albariño 100% para obtener dos caldos blancos, Aba de Trasumia y Moraima, y un caiño tinto.Los asistentes pudieron acompañar las catas con aperitivos de pan artesano con fiambres y queso gallego de calidad que, sumados a los caldos, a buen seguro hicieron que no envidiasen mucho de aquel París, festivo pero tal vez no tan sabroso como la despensa gallega.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/11/14/locos-anos-veinte-paris-fiesta/1785534.html