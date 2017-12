David Garrido: "Somos instrumentos minoritarios y necesitamos hacernos ver"

Afogal, que se presentó ayer, celebrará en enero un congreso de fagotistas y oboístas

El Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga fue escenario ayer de la presentación de la Asociación de Fagotistas e Oboístas de Galicia (Afogal), que debutó ante el público con un pequeño concierto con dos oboes y fagot. El profesor del centro capitalino David Garrido es uno de los directivos de este nuevo colectivo de instrumentistas.-En realidad todavía estamos empezando la asociación, hace poco que acabamos de formalizar todo el papeleo, y ya estamos organizando nuestra primera actividad, está prácticamente cerrado y será un congreso que tendrá lugar en Lalín el último fin de semana del próximo mes de enero. En este congreso habrá actividades de todo lo relacionado con nuestros instrumentos, por ejemplo exposición de instrumentos, vendrán varias casas comerciales de toda España y Portugal, también habrá clases magistrales con solistas internacionales, hemos escogido en este caso instrumentistas que trabajan en Galicia y son de aquí. Esas clases magistrales serán tanto de oboe como de fagot y también vamos a tener conferencias sobre aspectos relacionados con la práctica de nuestro instrumento, por ejemplo charlas sobre hábitos posturales y para ello contaremos con un especialista que vendrá desde Cataluña. Otra actividad serán los conciertos , por ejemplo con la Banda Popular de Lalín, que va colaborar con nosotros. Pensamos aprovechar este primer congreso para celebrar una asamblea general con todos los socios que consigamos reunir, de hecho la gente ya se está empezando a apuntar, con la idea de tratar próximos objetivos. Ahora mismo lo que tenemos en mente es el congreso y pensamos hacer más actividades como cursos o algún concurso, dependiendo de lo que decida la mayoría de los socios.-Nuestra principal reivindicación es hacernos ver (sonríe), somos instrumentos minoritarios y necesitamos hacernos ver, que la gente sepa que organizamos cosas, que estamos en activo.-Si, cada vez va aumentando el número más, ahora con los conservatorios ya tenemos las especialidades en todos los conservatorios de Galicia y como resultado cada vez va habiendo más gente, poco a poco pero comparado con hace 15 o 20 años efectivamente somos muchos más. No sabría decir un número exacto de los que podemos ser hoy en Galicia pero igual unos 200 o incluso 300, aunque no todos se dediquen profesionalmente.-Realmente podríamos decir que la situación de la cultura musical aquí está todavía muy lejos de otros países de Europa ya sea en cuanto a conocimiento general o apoyo de la administración, en respaldo político etc, todavía estamos muy lejos de otros países del entorno pero, bueno, cada vez hay más gente que se dedica a esto, nos movemos e intentamos hacer cosas. Como en este caso de Afogal son proyectos que nos los buscamos nosotros, no contamos con apoyo de ninguna administración ni nada, es algo totalmente autogestionado.- Como siempre en las aulas hay de todo un poco (sonríe), hay gente muy interesada, otra lo está menos, pero en general en el Conservatorio de Pontevedra estoy bastante contento. Tengo alumnos que vienen sobre todo de las bandas que funcionan en los alrededores, de Meaño, Caldas de Reis, Barro, Sanxenxo, Arcade, y son gente que llega bastante animada a estudiar y a hacer las cosas bien.-Sin duda, en Galicia o por lo menos aquí en la provincia de Pontevedra y en lo que respecta a instrumentos de viento está clarísimo, las bandas son superimportantes, hacen una gran labor.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/12/12/david-garrido-instrumentos-minoritarios/1802318.html