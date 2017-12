Pontevedra culmina su peor año en creación de sociedades mercantiles con apenas once al mes

La tendencia a la baja, muy acusada también en Sanxenxo, es general en toda la comarca salvo en Poio y Caldas -Hasta ahora se fundaron 253, frente a las 331 de todo 2016

El presente año 2017 será el peor ejercicio de los últimos seis en creación de sociedades mercantiles en toda la comarca. Después de un lustro en el que no se bajó en general de las 300 constituciones a lo largo de todo el año en los principales municipios, el último balance al respecto del Instituto Galego de Estatística ( IGE ), con datos entre enero y noviembre, revelan que difícilmente se llegará a esa barrera en esta ocasión. La tendencia a la baja es general en toda la comarca, pero es especialmente acusada en Pontevedra y Sanxenxo.En el caso de la capital, a lo largo de 2016 se alcanzó una media mensual de 15 constituciones al mes, hasta un total de 177 casos en todo el ejercicio, lo que constituyó una de las cifras más altas desde 2012. En cambio, de enero a noviembre de 2017 apenas se llega a 126 fundaciones, a razón de apenas once al mes.La única nota positiva en Pontevedra es que dos de las 126 sociedades constituidas son anónimas, un fenómeno prácticamente olvidado desde hace años. De hecho, en 2016 no hubo ninguna de este tipo.En Sanxenxo, por su parte, únicamente se registran algo más de dos casos al mes, con 25 constituciones en todo el año, frente a las 45 de los doce meses anteriores. Tampoco Marín se escapa de esta caída y cuenta hasta ahora con 17 fundaciones, cuando en 2016 fueron 26.En el otro lado de la moneda aparecen Caldas y Poio, que sí registran un aumento con respecto a ejercicios anteriores. La mejoría es especialmente notable en el segundo municipio, ya que a estas alturas ya suma 34 constituciones, la mejor cifra de toda la serie histórica. A su vez, en Caldas también se roza ese punto culminante, con 25 fundaciones hasta ahora, a solo una de todo el año 2015, cuando se llegó a 26.En lo que se refiere a Pontevedra y su entorno más inmediato (la capital más Poio, Vilaboa, Ponte Caldelas, Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade y A Lama), el índice de este ejercicio es de unas 17 constituciones al mes, para sumar un total en once meses de 186 casos, muy lejos de los 241 del año pasado o los 250 de 2014.De este modo, este territorio más Caldas, Marín y Sanxenxo suman hasta ahora 253 constituciones, apenas 23 al mes, muy por debajo de las 28 mensuales de 2016 (331 en total) o 330 de 2104, a razón de 27 al mes.Aunque el descenso en la creación de sociedades mercantiles se puede interpretar como una caída en el espíritu emprendedor de los pontevedreses, el hecho de que en su mayor parte se trate de empresas unipersonales y a cargo de autónomos, obligados a esta fórmula por la falta de empleo, podría indicar que estas personas ya no se ven obligadas al recurso de establecerse por su cuenta para encontrar un puesto de trabajo.El municipio pontevedrés es uno de los gallegos con más alta renta disponible por habitante, pero al mismo tiempo su Producto Interior Bruto (PIB) es el tercer peor de las siete ciudades gallegas y ocupa el puesto 44 entre todos los municipios gallegos, según un estudio de la Agencia Tributaria entre municipios españoles de más de mil habitantes (alrededor de 3.300) en cuanto a declaraciones de la renta.El impacto real sobre la economía, que se traduce en el PIB es mucho más pobre, producto de la escasa industria del municipio. El IGE situaba ese Producto Interior Bruto en 1.712 millones de euros, lo que supone un reparto por habitante de 21.253 euros.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/12/06/pontevedra-culmina-peor-ano-creacion/1799112.html