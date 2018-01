Cerca de 300.000 metros cuadrados disponibles en los polígonos industriales de A Reigosa y Barro-Meis

Los polígonos industriales no son el principal foco elegido por los emprendedores para instalar sus incipientes negocios. Pequeños talleres, comercios, despachos profesionales y actividades parecidas son las que concentran el grueso de las fundaciones de estos últimos años, a cargo de autónomos sin apenas empleados.Aún así, los dos parques empresariales de referencia en el entorno de Pontevedra, los de A Reigosa en Ponte Caldelas y el de Barro-Meis, han experimentado de un tiempo a esta parte un notable desarrollo, con la llegada de nuevas empresas y proyectos en marcha de gran importancia, como el de Froiz en el segundo o el cambio de domicilio social de Aludec en el primero.Aún así, la oferta de suelo disponible aún es amplia en ambos casos, en especial en el de Barro, donde la Diputación (titular y gestora de esos terrenos) opta por la denominación de Outeda, solo en Barro, ya que en Meis no hay urbanización empresarial alguna.Este polígono ya tiene vendidas más de 35 parcelas, pero todavía están disponibles al menos cuarenta más que suman alrededor de 130.000 metros cuadrados. Su ubicación estratégica, al pie de la AP-9 y de la autovía do Salnés, se presenta como su gran ventaja, aunque su precio de 120 euros por metro cuadrado es un handicap. La patronal local también alerta del peaje de la autopista entre Pontevedra y Curro por afectar a la competitividad y reclama que se elimine, como está decidido con el tramo Vigo -Redondela.El polígono de A Reigosa supera la treintena de parcelas vendidas, pero aún hay 18 disponibles, que suman unos 155.000 metros cuadrados. Trece de ellas (128.000 metros) están totalmente disponibles y otras cinco (27.000 metros) están en reserva, pero sin cerrarse aún su adquisición.Este polígono, ampliación natural del de O Campiño, es el más próximo a la capital y su desventaja es el de comunicación, ya que carece de una vía de alta capacidad próxima. La apertura de la autovía A-57 por A Fracha permitiría resolver en parte ese problema.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/01/28/cerca-300000-metros-cuadrados-disponibles/1827679.html