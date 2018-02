La mitad del tráfico que cruza el puente de la AP-9 sobre la ría lo usa como circunvalación gratuita

El puente de la AP-9 sobre la ría, un viaducto que hace un año cumplía su 25 aniversario soporta más de 16,4 millones de vehículos al año, es decir, casi 45.000 coches cada día. Pero menos de la mitad de ese tráfico supone ingreso alguno para las arcas de la concesionaria Audasa . Así se desprende de los últimos datos de uso de la autopista que acaba de publicar el Ministerio de Fomento.La AP-9 entre los accesos de Salcedo y el enlace de Bomberos funciona como circunvalación de la ciudad y es gratuita para los vehículos que entran y salen por alguno de esos dos nudos. Según Fomento, un total de 44.943 coches pasan a diario por esos escasos cuatro kilómetros, pero en cambio, son 20.943 los que utilizan el recorrido desde Pontevedra Sur (en Salcedo) y prosiguen hacia el Norte, en dirección a Santiago. Son por tanto 24.000 coches los que usan el puente exclusivamente como circunvalación, la única de alta capacidad de la que dispone Pontevedra a la espera de que se complete la que ejecuta Fomento bajo la denominación de A-57.Por el momento se cumplen algo más de dos años desde que comenzaron las obras de esta futura autovía en la sierra de A Fracha, y aún están en proyecto sus dos tramos de prolongación, desde Marcón hasta Xeve y de Xeve a Curro, en Barro . Por ello, el puente de la AP-9 aún seguirá varios años como única circunvalación real de la ciudad.Esos 45.000 coches diarios suponen la cifra más alta desde 2011, cuando se hizo patente un constante declive en el uso de la autopista que hizo que el puente sobre la ría perdiera hasta un 20% de su tráfico. La caída fue aún más drástica en los trechos de peaje, ya que en el recorrido por Campañó el tráfico bajó un 25%, fue de un 26% en Barro y llegó al 30% al sur de la ciudad, en Salcedo.Según Fomento, son unos 22.300 vehículos los que circulan a diario en el tramo entre Pontevedra y Santiago, aunque no necesariamente hagan en su totalidad los 60 kilómetros entre ambas ciudades, mientras que el tramo Sur hasta Vigo suma cerca de 40.000 coches.De este modo, el uso del puente sobre la ría está muy por encima de la media de toda la AP-9 Ferrol-Tui, que es de algo más de 22.600 coches. De hecho, en toda la red de peajes de España, al margen de Rande , hay que acudir a autopistas de Cataluña y Madrid para encontrar una intensidad de tráfico similar o superior.Todo ello hace que el ruido que genera esta circulación en Mollabao sea muy intenso desde que hace 26 años se puso en marcha este tramo de la autopista, sin que Audasa ni Fomento hayan adoptado medida alguna para mitigar esa contaminación acústica. Curiosamente, el Ministerio admite que dispone desde hace tiempo, al menos desde hace un año, de un proyecto "ya aprobado provisionalmente y sometido a información pública", pero deja en manos de la concesionaria su ejecución. Fomento apunta que "el tramo correspondiente a la AP-9 entre los puntos kilométricos 131 y 131,5, ha sido incluido dentro de los Planes de Acción contra el Ruido (segunda fase), aprobado provisionalmente y que ha sido sometido a trámite de Información Pública". Añade que "el Plan de Acción es un paso más en la necesaria tramitación y para su implementación será necesaria, entre otros aspectos, la redacción de un proyecto que defina y concrete estas actuaciones de manera precisa. La ejecución de las actuaciones en la autopista AP-9 correspondería a la sociedad concesionaria, previa aprobación del Ministerio de Fomento,".Hace un año, cuando se expuso al público, se supo que el proyecto apostaba por la instalación de unos 370 metros de barreras acústicas, con una inversión que podría superar el medio millón de euros.Tras los 45.000 vehículos del puente, destacan los tramos de la AP-9 al Sur. Nada más superarse el enlace de Salcedo se rozan los 30.000 coches diarios, mientras que unos kilómetros más adelante, en la frontera con Vilaboa , se superan los 28.000. Se trata todas ellas de cifras que no se alcanzaban desde 2011, si bien aún no llegan a los años históricos de mayor uso, especialmente 2007, cuando por Salcedo pasaban 37.000 vehículos y más de 25.000 por Campañó.En el recorrido por esta última parroquia circulan casi 22.000 vehículos, que se reducen a 20.000 diez kilómetros al norte, ya cerca del enlace con la autovía do Salnés.La llegada de la autopista a Pontevedra supuso un cambio radical en la fisonomía de su entorno: dos pasos elevados, los rellenos del río Lérez -que redujeron su cauce a unos 65 metros de ancho-, la reforma del puente de A Barca, donde se eliminaron los "ojos" del lado de Poio para el paso de los cuatro carriles, igual que cuatro años antes se hizo en la avenida del Uruguay, y nuevo aspecto de la calle Domingo Fontán. Unos años después llegó un enlace parcial desde Poio, y ahora hay dos proyectos en cartera en Pontevedra y su entorno que no acaban de salir adelante: la reforma del nudo de Bomberos, para conectarlos con el puente das Correntes, y la remodelación del acceso de Vilaboa, pero permitir las conexiones en todas las direcciones.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/02/18/mitad-trafico-cruza-puente-ap/1840040.html