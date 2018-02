Las matriculaciones de turismos en la comarca superaron las tres mil en 2017 al crecer un 66% en cinco años

El sector de la venta de automóviles, con notable peso económico en Pontevedra pero sumido en una grave crisis desde 2008, cerró el pasado año con los mejores datos del último lustro, después de haber llegado al fondo del pozo en 2012. A partir de ahí comenzó una lenta recuperación que se refleja en el aumento constante del número de matriculaciones de turismos y que alcanzó sus mejores registros desde entonces en 2017. En los catorce municipios de la comarca de Pontevedra, el pasado año superó las 3.000 unidades matriculadas, el mejor balance desde 2010, cuando fueron algo menos de 3.300 operaciones.No obstante, el lado negativo de esta mejoría es que buena parte de los turismos matriculados forman parte del mercado de segunda mano. Aunque los datos del Instituto Galego de Estatística ( IGE ) sobre la base de los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT) no detallan si se trata de coches nuevos o usados, la patronal española de concesionarios, Faconauto, si admite que 2017 "se puede calificar como un buen ejercicio para las matriculaciones de turismos tras unos primeros meses de un comportamiento irregular", pero insiste en que "la edad media del parque continúa siendo muy elevada, 12 años".Las 3.003 matriculaciones de turismos en toda la comarca durante el pasado año suponen una media de algo más de 250 cada mes, una cifra que no se alcanzaba desde 2010 y significan además un aumento del 66% en las ventas desde el "año negro" de 2012, cuando apenas su sumaron 1.805 transacciones en todo el año, es decir, 150 mensuales. A partir de ahí comenzó a crecer el mercado a razón de casi veinte nuevas matriculaciones cada mes, lo que se ha traducido en estos buenos resultados, apoyados, eso sí, en las ayudas estatales a la compra y la renovación del parque móvil.Según el último informe de la sobre la antigüedad del parque móvil (con datos de 2015), en el municipio de Pontevedra, la edad media de los turismos es de algo más de once años, ligeramente por debajo de las furgonetas y camiones, pero con más antigüedad que las motocicletas, que rondan los 9,5 años. Aún así, esa edad es muy elevada, si bien en municipios como Cotobade, Barro, Ponte Caldelas, Campo Lameiro, Moraña o Portas, por ejemplo, sus respectivos parques móviles superan los doce años de media. Según la DGT, el municipio con los coches "más jóvenes" es Mar ín, con 11 años de media, y el "más viejo" es A Lama, con 12,9.Con respecto a las matriculaciones del pasado año, Pontevedra acapara casi la mitad de todas las operaciones de la comarca, hasta un total de 1.417 (un 47%). Es los últimos cinco años este mercado ha crecido un 60%, aunque sin llegar a los grandes movimientos de una década atrás. Entre 2003 y 2007 se rozaban solo en el municipio de Pontevedra las 2.800 compras cada año, hasta que llegó el desplome total en 2012 con menos de 900 en todo ese ejercicio.Tras Pontevedra se sitúa Marín, con el 13% del mercado comarcal y 382 matriculaciones el pasado año, lo que supone un aumento del 70% en el último lustro. En sus mejores épocas se vendían 700 turismos al año. Sanxenxo llegó a 277 operaciones el pasado año y en su caso el aumento desde 2012 es espectacular, de más del 130%, un crecimiento porcentual similar al registrado en Caldas, Barro y, sobre todo Portas. Poio aumentó en este periodo un 50% y todas las operaciones registradas en Pontevedra, Marín, Sanxenxo, Poio y Caldas suponen el 85% del total de matriculaciones de la comarca.Aunque el aumento de la actividad es general, se observa que A Lama y Vilaboa aún no muestran signos de recuperación constante. En ambos casos se vendieron en 2017 menos coches que en 2012 y se observa además una fluctuación con ejercicios flecos junto a otros más boyantes, al contrario de lo que ocurre con otros concellos de crecimiento sostenible en el tiempo.En toda España se matricularon en España en 2017 un total de 1,23 millones de unidades, tras crecer un 7,6% respecto a 2016, si bien la recuperación de las ventas fue más tímida en Galicia , donde las matriculaciones crecieron la mitad que en el resto del país. Los 43.128 nuevos turismos registrados en Galicia suponen un avance del 3,9%. En este sentido, la comarca de Pontevedra se acerca más a la media estatal, con un aumento del 6,6% con respecto al ejercicio anterior.En todo caso, esta mejoría (de un 66% en cinco años y de casi un 7% en la última comparativa anual) no permite alcanzar, no de lejos, las cifras de las mejores épocas del sector (entre 2006 y 2007, justo antes de comenzar la crisis económica), cuando se superaban las 5.700 matriculaciones al año en la comarca.