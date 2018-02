Pontevedra es la segunda ciudad gallega con más población con estudios superiores

Ocupa la mejor posición en cuanto a tasa de analfabetismo, con un 0,55% - El mayor porcentaje es para los vecinos que tienen formación de segundo grado, Bachillerato o FP

Los pontevedreses están entre los gallegos que tienen más estudios de tercer grado, es decir, de tipo universitario o similar. La ciudad solo es superada en este sentido por Santiago de Compostela, según se desprende del Observatorio Urbano de Pontevedra, realizado por investigadores de la Universidad de Vigo para el Concello.Según este estudio, algo más del 27 por ciento de la población en la ciudad tienen lo que se conocen como "estudios de tercer grado". Es el segundo porcentaje de las siete grandes ciudades gallegas. El primer puesto es para la capital de Galicia, que se acerca al 33 por ciento.La tendencia es que la mayoría de la población cuente con estudios de segundo grado, la correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, también la Formación Profesional. Ocurre así en las siete grandes ciudades gallegas. En el caso de la de Pontevedra, se enmarcan en este grupo casi un 54 por ciento de los vecinos. A medida que se baja el nivel de estudios, también lo hace el porcentaje poblacional. Así, los que tienen primer grado son un 12,43 por ciento, mientras que los que no tienen ningún tipo de estudios, aunque sí saben leer o escribir de forma básica, son un 6 por ciento.El porcentaje más bajo es el de población analfabeta, que ni lee ni escribe, tan solo un 0,55 por ciento. Es en esta última categoría en la que la ciudad obtiene mejor posición, ya que el resto tienen mayores porcentajes de vecinos considerados analfabetos. En este sentido, Ferrol ocupa el primer puesto, con más de un 1 por ciento. Vigo tampoco se queda atrás, con un 0.97 por ciento, así como Lugo, con un 0,90 por ciento.En el apartado de "sin estudios" también es Pontevedra la que sale mejor parada, con el porcentaje poblacional más bajo, ya que solo seis de cada cien habitantes no los tienen. En el otro extremo está Lugo, con 9 de cada cien.La investigación del Observatorio Urbano también analiza la formación de otros concellos de la comarca de Pontevedra: Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Lama, Poio, Ponte Caldelas y Vilaboa. En el conjunto de estos, los estudios de segundo grado prácticamente se mantienen en el 54 por ciento que se alcanza a nivel local, pero bajan los de carácter universitario, hasta el 22 por ciento. Los de primer grado aumentan, hasta el 15 por ciento, pero también lo hacen los que no tienen estudios, que son 8 de cada cien y los analfabetos, el 0.86 por ciento.www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/01/28/pontevedra-segunda-ciudad-gallega-poblacion/1827672.html