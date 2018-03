430.000 € para Barro: Hacienda asigna a los concellos de la comarca 16 millones de superávit de 2016 para invertir en dos años

A falta de conocer los datos del pasado ejercicio, ningún municipio cuenta con saldo negativo, como sí ocurre con nueve de la provincia

Alrededor de 16 millones de euros, de los que cerca de seis corresponden a Pontevedra y cuatro a Sanxenxo. Es el superávit económico correspondiente a 2016 que el Ministerio de Hacienda asigna a los catorce municipios de la comarca y cuya inversión este año y el próximo, hasta las elecciones municipales, consiguió garantizar la Federación Española de Municipios y Provincias.Esa cantidad consta en una respuesta del Gobierno central al grupo parlamentario socialista en el Congreso. El PSOE había solicitado los datos de ese superávit en el periodo 2012-2016 y el ministerio responde con un balance entre ingresos y gastos, una cifra que, según el Concello de Pontevedra no refleja exactamente el superávit (ya que habría que descontar algunos conceptos), si bien en el caso de la capital se aproxima notablemente.Con el retraso de los Presupuestos Generales del Estado, que marcan los tipos de obras a los que se pueden destinar esos fondos no gastados en el ejercicio correspondiente, el uso de ese superávit permanecía paralizado, pero finalmente ha accedido a dictar un decreto ley que permita utilizar ese dinero sin aguardar al Presupuesto estatal. En el caso de la comarca son 16 millones, sin contar el superávit de 2017, aún en fase de análisis por el ministerio, pero que podría rondar esa cifra.Hasta el momento ya se sabe que el remanente de 2107 de Pontevedra es de unos 3,3 millones y el de Sanxenxo se sitúa en 1,7, muy por debajo de las cifras del ejercicio anterior, mientras que el de Barro ronda los 430.000 euros, muy similar al de 2016.Según los datos de Hacienda, Pontevedra y Sanxenxo encabezan el listado muy por delante de los demás. En tercer lugar aparece Cerdedo-Cotobade, con 1,1 millones del primero y 223.000 del segundo, mientras que Poio se acerca a 1,2 millones. Todos los demás se sitúan por debajo del millón de euros. Mar ín roza los 960.000 y Caldas los 900.000. Por debajo de los 500.000 euros está Barro y Moraña no llega a los 400.000, mientras que Ponte Caldelas se queda a las puertas de los 300.000 euros, al igual que A Lama. Portas (225.000), Cuntis (130.000), Campo Lameiro (algo más de 80.000) y Vilaboa "apenas cinco mil) completan la relación.Todos esos fondos, más los correspondientes a 2017, podrán destinarse este año y el próximo a inversiones financieramente sostenibles como "equipamientos sociales, culturales y la seguridad ciudadana", según explicó recientemente el ministro Cristóbal Montoro al desgranar el pacto alcanzado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), organismo presidido por Abel Caballero El titular de Hacienda también indicó que esas cantidades se podrán aplicar en apartados como seguridad y orden público, protección civil, servicios de prevención y extinción de incendios , asistencia social primaria, creación de centros docentes de Enseñanza Infantil Primaria, funcionamiento de esos centros y también de los de Educación Especial, bibliotecas y archivos, equipamientos culturales, museos e instalaciones deportivas.Todo ello se plasmará en un decreto ley que será aprobado por el Consejo de Ministros en cuestión de días. A falta del cierre definitivo de los datos de 2017, el superávit de las administraciones locales supondrá en torno al 0,6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Es decir, una cantidad "muy similar" a la de 2016.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/03/13/hacienda-asigna-concellos-comarca-16/1853755.html