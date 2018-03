El 97% de todos los demandantes de vivienda en la comarca pide un piso autonómico de promoción pública

Las peticiones del registro oficial de la Xunta caen de nuevo y apenas hay 840 familias anotadas en los catorce municipios

Apenas 840 familias en toda la comarca, un 16% menos que hace un año. Son las peticiones inscritas a día de hoy en el registro oficial de la Xunta en demanda de una vivienda en toda la comarca. Pese a que ese listado incluye numerosas modalidades, los aspirantes en los catorce municipios del entorno de Pontevedra aspiran en su inmensa mayoría por un único tipo de piso: los autonómicos de promoción pública. Son 820 los solicitantes de este tipo de inmuebles, el 97% del total.Hace un año eran algo más de mil las familias inscritas en ese registro y más de 980 de ellas pedían una vivienda social, pero este descenso no obedece a que haya sido satisfecha esa demanda con la ejecución y entrega de nuevos hogares, sino a otros factores, en especial los requisitos para ser admitido, la escasa eficacia del sistema o la nula oferta, según las quejas de algunas de estas familias.En toda Galicia este registro está formado por más de 11.700 familias y 9.500 de ellas aspiran a un piso social. La provincia de Pontevedra es, de lejos, la de mayor demanda, con más de 5.300 solicitantes en total, un fenómeno empujado por la elevada inscripción en la ciudad de Vigo , con casi 3.800 peticionarios. En el municipio de Pontevedra había, a día de ayer, 719 inscripciones, muy por debajo de las 830 de hace un año. Esta cifra sitúa a la urbe del Lérez como la quinta de Galicia en demanda global, por detrás de las ya citadas 3.800 de Vigo, las 2.046 de A Coruña, las 794 de Lugo o las 711 de Santiago. Solo Ferrol (643) y Ourense (222) están por debajo de Pontevedra. De hecho, en toda la provincia ourensana hay apenas 475 solicitantes.No obstante, los porcentajes y comparaciones cambian cuando se analiza la demanda de viviendas promoción pública. En este caso destaca el hecho de que el 97% de los inscritos en la comarca lo hace en busca de uno de estos pisos. Son 695 las familias anotadas solo en la capital, lo que sitúa a Pontevedra como la tercera de Galicia con más peticionarios, por delante de Ourense (175), Lugo (524), Santiago (534) y Ferrol (616). En Vigo son 3.082 y en A Coruña, 1.785.Esta centralización de las solicitudes en los pisos sociales es general en todos los municipios del entorno. Suponen la totalidad de los anotados en Poio (39), Ponte Caldelas (4) y Vilaboa (9) y suponen un elevado porcentaje en Barro (cuatro de cinco), Caldas (dos de tres) Cerdedo-Cotobade (siete de ocho), Mar ín (42 de 43) y Sanxenxo (18 de 20). En A Lama, Campo Lameiro, Cuntis, Moraña y Portas la demanda es totalmente inexistente.El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) abrió a finales del pasado mes de febrero el proceso para adjudicar una vivienda de promoción pública actualmente vacante en ese municipio de Sanxenxo. El sorteo está previsto para el 22 de marzo y en él se incluyen los pisos sociales a los que renunciaron sus adjudicatarios anteriores. El proceso permitirá además elaborar una lista de seleccionados para otras viviendas que queden vacías en los próximos meses.En este sentido, optar a un piso que haya quedado vacío por alguna circunstancia es el único modo del que disponen las familias para alcanzar su objetivo. Después de la adjudicación de los 132 hogares de Valdecorvos, hace dos años, no hay visos de nuevas promociones a corto o medio plazo.La Xunta dispone de un listado de "publicidad permanente de viviendas de segundas transmisiones" que incluye a día de hoy unos setenta pisos en la provincia en 17 municipios, once de ellos en Pontevedra y uno en Marín. La capital es el segundo municipio de la provincia con más pisos de este tipo vacantes, por detrás de los 22 de Porriño. Se ubican todos ellos en Monte Porreiro: siete en la calle Bélgica, dos en la de Reino Unido y dos en la de Alemania. La de Marín está en la avenida de Ourense. Otros municipios incluidos en ese listado son Cambados, A Estrada , Catoira, Vilagarcía o Forcarei, pero apenas suman catorce inmuebles entre todos ellos.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/03/20/97-demandantes-vivienda-comarca-pide/1858032.html