Unos 1.400 viajeros utilizan cada mes el autobús compartido del transporte escolar en la comarca

El sistema de transporte compartido puesto en marcha al inicio del curso escolar con la Xunta para que los vecinos de la comarca pudieran utilizar las plazas libres en los autobuses escolares acaba de cumplir seis meses aún con escasa repercusión entre los usuarios. Con una treintena de lineas incorporadas a esta modalidad en los municipios de Pontevedra, Poio, Mar ín, Vilaboa, Sanxenxo, Ponte Caldelas y A Lama, la Consellería de Infraestruturas e Vivenda cifró ayer el uso global en la comarca en 1.400 viajeros cada mes, lo que supone una media de apenas dos personas por recorrido y día.Este modelo, en el que escolares y estudiantes acuden a sus centros educativos compartiendo autobús con adultos particulares que compran un billete para las plazas libres y cuyos destinos se encuentren en dicha ruta, se activó por vez primera el pasado 11 de septiembre, con 32 rutas (Sanxenxo (con 12 rutas), Vilaboa (con 5), Pontevedra (5), Poio (4), Marín (3), A Lama (2) y Ponte Caldelas (1) asociadas a 16 centros, según el listado de la Xunta: CEIP A Carballeira, CEIP Pontesampaio, IES Gonzalo Torrente Ballester, CEIP de Noalla-Telleiro, CEIP Magaláns-Dorrón, IES de Sanxenxo, IES de Vilalonga, CEIP de Riomaior, CPI do Toural, CEIP Espedregada, IES de Poio, CEIP de Ardán, CEIP de Seixo, CEIP do Carballal, CEIP A Lama e IES de Ponte Caldelas.Ya en aquellos primeros días se constató que había falta de información sobre esta alternativa de transporte, al igual que otra modalidad asociada, el servicio bajo demanda, que utiliza las mismas líneas en periodos no lectivos siempre que el interesado realiza una reserva previa. Este autobús bajo demanda se puso en marcha de forma experimental durante las pasadas vacaciones navideñas u apenas tuvo uso. Fuentes de la consellería admitían hace unas semanas que su uso es "prácticamente inexistente", con menos de 25 llamadas en toda la provincia.Mientras la Xunta aplica "experimentos" en el sistema de transporte de viajeros, todavía no ha logrado concretar el plan metropolitano de Pontevedra después de varios años de intentos y la ciudad del Lérez y Ourense son las únicas ciudades sin este sistema.La idea del gobierno gallego es relanzarlo este año, pero toda depende de que se llegue a acuerdos con los nueve municipios implicados, que deben colaborar en la financiación para abaratar los billetes y coordinar las líneas. Son Pontevedra, Marín, Poio , Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas, Soutomaior y Vilaboa.El pasado año el proceso quedó afectado por la renuncia de numerosas empresas a las concesiones en la comarca y el concurso urgente que tuvo que resolver la consellería el pasado verano. Resuelto ese proceso, la Xunta explica con las nuevas concesiones se obligó a las empresas a instalar en los vehículos los dispositivos de cobro, lo que supone un paso notable en el sistema. No obstante, uno de los ejes del plan es que los nueve municipios se impliquen económicamente, con un 20% de la financiación aproximadamente. Para ello, la Xunta tiene previsto entablar negociaciones con cada Concello. En el caso de Pontevedra, Marea ya logró que el gobierno local reservara fondos en los dos últimos presupuestos.