Amigos del Camiño Portugués celebran sus "bodas de plata" con un homenaje al Concello

-Los tres regidores desde 1993, fecha de inicio del colectivo, recibieron su Insignia de Oro -"¿Cómo no le íbamos a dar nuestro mayor galardón? Era cuestión de justicia", dijo Tino Lores

La Asociación de Amigos do Camiño Portugués a Santiago celebró anoche sus "bodas de plata" con un emotivo acto que tuvo lugar en el Teatro Principal de Pontevedra y que se centró en el trabajo de todos aquellos que han hecho posible la recuperación de esta ruta xacobea que pasa por la Boa Vila. Especialmente, sus impulsores mostraron su agradecimiento al Concello de Pontevedra , a través de sus alcaldes desde el año 1993: Javier Cobián, Juan Luis Pedrosa y Miguel Anxo Fernández Lores. Esta institución se llevó la Insignia de Oro del colectivo.Además, se reconoció a los exdirectivos de la asociación y a los regidores de los ayuntamientos gallegos por los que discurre el Camiño, así como de las cámaras de Portugal. También a la Diputación de Pontevedra y a la Xunta de Galicia , representada por el exconselleiro Víctor Manuel Vázquez Portomeñe.El teatro pontevedrés se llenó para acoger la gala de la asociación, nacida en 1993, que comenzó con un minuto de silencio en memoria del recientemente fallecido Luis Alcántara, el párroco de Santiaguiño do Burgo y director espiritual del colectivo.A continuación se proyectó un vídeo resumen sobre los 25 años de la asociación con imágenes de la primera caminata a Compostela de sus miembros fundadores y los diversos acontecimientos que han marcado su historia, entre los que destacaron la recepción del Premio Cidade de Pontevedra en el año 2004 o la peregrinación de Celestino Lores, presidente del colectivo, junto al Príncipe de Asturias, actual rey de España.Pero sin duda, el momento más importante fue la entrega de la Insignia de Oro al Concello de Pontevedra como institución en la que la asociación se ha apoyado y logrado una fructífera colaboración. Recibieron el reconocimiento Edelmiro Manuel Barreiro, teniente de alcalde durante el mandato de Javier Cobián entre 1991 y 1995; Juan Luis Pedrosa, regidor entre 1995 y 1999, y Miguel Anxo Fernández Lores , máximo representante del gobierno local desde 1999.Los cinco directivos de la asociación que continúan en activo desde 1993 también estuvieron presentes en el escenario en ese momento: Celestino Lores, presidente; Carlos Gil, vicepresidente; Flora García, Félix Torres y Mar ía Jesús González.El presidente del colectivo destacó el trabajo realizado por los Amigos do Camiño. "Trabajamos duro para conseguir que aquella aventura que comenzó un 27 de febrero de 1993 hoy sea un camino por el que pasaron a lo largo de estos años más de 500.000 peregrinos", afirmó, para añadir que "hicimos esto porque sencillamente somos pontevedreses"."En este trabajo siempre nos sentimos apoyados por el Concello de Pontevedra y en mayor o menor medida por los otros ayuntamientos y cámaras portuguesas", recalcó."¿Cómo no le íbamos a dar nuestro mayor galardón al Concello de Pontevedra? Creo que era una cuestión de justicia", reconoció.El actual alcalde respondió a esta entrega agradecido y manifestó su satisfacción por poder compartirla con los anteriores regidores, "porque esta medalla es tan vuestra como mía como de cada uno de los vecinos de Pontevedra".Lores subrayó que "nada es comparable al orgullo que uno siente cuando le dan un galardón en su propia casa".Asimismo, dedicó buena parte de sus discurso al presidente de la Asociación de Amigos do Camiño Portugués porque "a él debemos su diligente y eficaz labor de embajador de nuestra ciudad en Portugal y, por extensión, en el mundo".Cerró el acto música portuguesa, en homenaje al país vecino.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/04/20/amigos-camino-portugues-celebran-bodas/1876432.html