El alcalde de Barro quiso aprovecharse por interés propio. Los colectivos contra el eucalipto piden al BNG que no se apropie de su trabajo

Los cuatro colectivos promotores de la moción por la biodiversidad contra el eucalipto entienden que el BNG de Barro se intentó apropiar de su texto para beneficio particular. Novaterra, Illa de Tambo, A Forneiriña y Umia Vivo destacan que el alcalde de la localidad, Xosé Manuel Fernández Abraldes, atribuyó la iniciativa a su propio partido estos días atrás."O texto da moción dirixida aos tres grupos políticos do concello de Barro foi presentada no rexistro o 27 de marzo de 2017 pero non foi tratada no pleno ordinario dese mes malia que o concelleiro do PP se interesou por ela", explican. Finalmente, fue incluida en el pleno del 25 de mayo de 2017 a iniciativa del teniente de alcalde del PSOE, José Sanmartín, que "deixou claro que se trataba dun texto das catro entidades".Durante el debate, "o alcalde amosou a súa falta de acomodo ao texto porque manifesta que lle daría algunha volta, sen concretar ningunha achega ao texto". Al final, la moción resultó aprobada con el posicionamiento en contra de una concejal del PP."Non é de recibo que o alcalde de Barro que retrasa o tratamento da moción, que puxo de manifesto discrepancias co seu texto e non fixo ningunha xestión posterior ao acordo da súa aprobación pretenda agora aproveitarse da iniciativa e o traballo de catro colectivos e do concello de Teo para aparecer el e o seu grupo do BNG como promotor da mesma", finalizan las agrupaciones.Asimismo, estas asociaciones reiteraron que buscarán mantener el debate sobre el eucalipto en el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Galego.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/04/11/colectivos-eucalipto-piden-bng-apropie/1870611.html