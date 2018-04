El Presupuesto del Estado aporta 1,5 millones de euros en inversiones para O Salnés y su entorno

La Administración Central pasa de puntillas por la comarca y solo planifica algunas mejoras viarias entre Valga y Curro, y de Caldas a la variante portuaria de Vilagarcía -Costas acabará la reforma del paseo marítimo a Carril

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio económico, presentado ayer en el Congreso de los Diputados, casi pasa "de puntillas" por la comarca de O Salnés y su área de influencia ya que las inversiones establecidas para todos sus ayuntamientos ascienden a 1.577.000 euros. En este global destacan partidas para financiar la acometida de la A-57 entre Curro y Valga, la variante oeste entre Caldas de Reis y el acceso a la variante portuaria de la N-640, hacia Vilagarcía, así como una genérica de Costas que permitirá finalizar la reforma del paseo mar ítimo entre el casco vilagarciano y Carril.Ningún proyecto nuevo aparece en el plan de inversiones estatal y algunos previstos hace años, todavía tendrán que seguir esperando. Es el caso de la remodelación de la plaza de abastos y lonja vieja de Cambados que, desde hace ya varios ejercicios, aparece en el plan de inversiones de la Administración central.La partida total programada es de 2.160.000 euros, pero para este año no se fija ni un céntimo. Claro que la anualidad principal está prevista para el ejercicio económico de 2019 con 1.102.200 euros; y en 2020 está prevista otra anualidad de 1.057.800 euros.Otro de los proyectos que tendrá que esperar al menos un año más es el yacimiento arqueológico Mercado de Mouros, en Valga , para el que este año no se ha establecido ni un solo euro. Se invertirán, según los planes del Estado, 180.000 euros repartidos en 80.000 en el ejercicio 2019 y 100.000 euros en 2020.Para los que sí existe una partida presupuestaria estatal en este año es para los otros yacimientos galaico-romanos de la provincia de Pontevedra entre los que figuran el castro de Alobre, en Vilagarcía; el Monte do Castro, en Ribadumia; y el yacimiento de A Lanzada.A nivel gen érico, para 18 yacimientos de la provincia los Presupuestos del Estado marcan una previsión de 456.240 euros.Vilagarcía de Arousa tendrá que volver a olvidarse, al menos por este año, del nuevo cuartel de la Guardia Civil. A cambio, en los últimos años el Estado lavó la cara del edificio viejo en la calle del Pino de Marxión.De lo que sí se beneficiará el municipio vilagarciano es de una partida genérica del departamento estatal de Medio Ambiente y Costas para la provincia de Pontevedra con el objetivo de finalizar las obras de reforma del paseo marítimo hasta Carril, en el tramo central, que se ejecutan en dos anualidades (este año es la última), con un presupuesto global de 1.000.000 euros.En materia de infraestructuras viarias, el plan de inversiones del Ministerio de Fomento incluye un tramo de la A-57 entre Curro y Valga, con un presupuesto global de 3 millones de euros de los que 500.000 euros corresponden a este año.También figura la variante oeste entre Caldas de Reis y la variante de la N-640 de acceso al Puerto de Vilagarcía de Arousa, para la que en el actual ejercicio económico se destinan 321.4600 euros.Los planes de mejoras de la comunicación del Ministerio de Fomento establecen dos partidas de 50.000 euros cada una para la redacción del proyecto de la variante de la carretera N-550 en Pontecesures y en Valga.Otra iniciativa que está fuera del territorio de la comarca, pero que beneficiará en su día las comunicaciones de esta zona con la capital de la provincia es el tramo de la A-57 Pilarteiros- Barro con conexión a la AP-9 en Curro, de unos 10 kilómetros, que figura como circunvalación de Pontevedra.Esta vía era la que esta previsto enlazar con la paralizada autovía entre Vilagarcía de Arousa y el nudo de Curro (Barro), que había diseñado la Xunta de Galicia y cuyo proyecto quedó paralizado desde hace más de una década. De este vial solo queda un tramo de aproximadamente un kilómetro junto al nudo de Curro que permanece cerrado al tráfico.http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2018/04/04/presupuesto-aporta-1-millones-euros/1866211.html