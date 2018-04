El Tribunal Superior admite a trámite dos recursos contra la apertura de 41 nuevas farmacias

-Sanidade indica que "a día de hoy" el proceso sigue adelante -En 2002, los pleitos frenaron el procedimiento durante siete años

En el año 2002 la Xunta aprobaba el mapa de ordenación farmacéutica que preveía la autorización de casi un centenar de nuevas boticas en la comunidad, pero no fue posible abrir ninguna hasta nada menos que siete años después debido a la cadena de recursos contencioso-administrativos que se presentaron. Ahora, el Gobierno gallego ha actualizado el mapa, que contempla la apertura de otras 41 farmacias, y también deberá lidiar contra los intentos, por la vía judicial, de paralizar el proceso y frenar la autorización de nuevas boticas. De momento, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya ha admitido a trámite dos recursos contra el decreto 127/2017 de la Consellería de Sanidade que regula el procedimiento para ampliar la red de oficinas farmacéuticas.En ambos casos, los recurrentes solicitaron, como medidas cautelares, la paralización de la norma, pero el TSXG la desestimó. "Estos dos recursos contra el mapa farmacéutico no paralizan el decreto a día de hoy", explica la Consellería de Sanidade, consciente de que la decisión del tribunal es coyuntural y puede cambiar en un determinado momento dado que se esperan más recursos. De hecho, fuentes de los colegios profesionales de farmacéuticos aseguran que en los próximos días se abrirán nuevos contenciosos.El proceso sigue adelante por ahora, si bien existe el riesgo de quedar paralizado por la vía judicial. El precedente ya existe desde 2002.El nuevo mapa suma a las 1.345 farmacias ya existentes otras 41 nuevas por el ajuste de la población: 20 en zona rural, 14 en ámbito semiurbano y 7 en el urbano. Estas últimas estarán ubicadas en Arteixo, Oleiros, dos en Narón y tres en Ames. Las catorce semiurbanas corresponden dos a Cambre, tres a Culleredo, y una a Sada, Verín, Poio, Ribeira, Teo, Baiona, Cangas , Moaña y Ponteareas. Las 20 boticas restantes se ubicarán en Carral, Cee, Ponteceso, Vilasantar, Ares, Brión, A Pobra do Caramiñal, Val do Dubra y Silleda, Burela, Ribadeo, Negueira de Muñiz, Friol, Barro, O Rosal, Salceda de Caselas, Allariz, Esgos, y, con dos, Pereiro de Aguiar.Los dos recursos firmados contra el decreto los firman en total seis personas que la Consellería de Sanidade ha identificado como "farmaceúticos titulares de oficinas de farmacia en zonas donde el mapa prevé nuevas oficinas".Los cuatro colegios profesionales de Galicia no presentaron ni presentarán recurso alguno porque representan a todos los colegiados y entre ellos existe un conflicto de intereses por la apertura de nuevas farmacias. "No vamos a tomar parte por ninguno de ellos", admiten fuentes del sector.De momento, la Xunta sigue con el proceso, si bien tiene todavía que aprobar el baremo que regirá la adjudicación, mediante concurso, de las 41 nuevas boticas.En el nuevo reglamento, todavía en fase de borrador, la experiencia laboral tendrá el doble de valor a la hora de optar a las oficinas. Si con el anterior baremo valía un máximo de 30 puntos, ahora aumenta hasta los 60. La valoración del ejercicio farmacéutico en atención primaria, farmacia hospitalaria y como director farmacéutico experimenta una pequeña variación aunque manteniendo el peso que ya tenía en el baremo anterior (pasando de 0,01 a 0,15 puntos por mes de servicios prestados).Además, se recoge expresamente la valoración del ejercicio como responsable de servicios farmacéuticos de centros de atención a drogodependientes. En relación a los méritos académicos, la puntuación máxima obtenida en base a este criterio pasa de los 12 a los 15 puntos.La intención de la Xunta es adjudicar las nuevas boticas en un acto único, con una convocatoria pública para todos los aspirantes que serán citados por orden de puntuación para que vayan escogiendo entre las boticas disponibles.http://www.farodevigo.es/galicia/2018/04/25/tribunal-superior-admite-tramite-recursos/1879124.html