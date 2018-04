La Diputación de Pontevedra retira su apoyo a un acto franquista en Barro

Laha retirado su colaboración a la organización de un encuentro de ex militares, una vez conocido que el citado evento "era en la realidad una jornada de homenaje al general franquista Millán Astray". La actividad se llamay está organizada por laEsta cuarta edición está convocada para celebrarse en la localidad deentre elpróximos.El gobierno provincial explica que la colaboración de la Diputación de Pontevedra se ha limitado a la impresión de 200 carteles, "que", cuando piden cartelería para la realización de actividades sociales, culturales, recreativas o deportivas.En la solicitud de colaboración los organizadores indicaron únicamente que se trataba de un encuentro de confraternidad nacional de ex militares,", ni el nombre real de la jornada.Tras conocer el contenido y objetivo de la actividad, la institución provincial exigió a la organización lade los carteles de divulgación del evento ypor no haber sido informada con veracidad sobre el contenido del evento.El actualse viene desmarcando, desde el inicio del mandato, de todos aquellos actos que se aparten del reconocimiento a las personas que lucharon por la democracia en España, y sigue"De ninguna forma vamos a consentir que se vincule a la nueva Diputación con actos o supuestos ensalzamientos de dirigentes franquistas., y la larga noche de una piedra que supuso la dictadura", concluye el gobierno provincial.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/04/03/diputacion-retira-apoyo-acto-franquista/1865850.html