La PO-531 es el vial autonómico con más tráfico de toda la provincia y ya roza los 19.000 coches diarios

-Superó en 2017 a la autovía do Salnés, aunque esta llegó en agosto a picos de más de 31.000 vehículos cada jornada -Ambas carreteras, junto con la PO-308 entre Pontevedra, Poio y Sanxenxo, están entre las de mayor utilización de Galicia

Las carreteras de titularidad autonómica registraron en 2017 el mayor volumen de tráfico desde el año 2011, con una intensidad media diaria de 3.077 vehículos, si bien en la provincia de Pontevedra ese índice llegó a los 4.464 coches cada jornada. Así se refleja en los datos recogidos en la Memoria de Tráfico que anualmente elabora la Consellería de Infraestruturas e Vivenda, que muestran un incremento general del 1,89 % del tráfico con respeto al año 2016.Sin embargo, esos datos se quedan pequeños si se analizan las principales carreteras de la Xunta en la comarca, donde conviven tres de los viales más saturados de Galicia y sin duda, los de mayor uso de la provincia. Son, por este orden, la PO-531 entre Pontevedra y Vilagarcía; la autovía do Salnés, de Curro a Sanxenxo; y la PO-308, por la costa norte de la ría a través de Poio . En todos los casos se superan con creces los 15.000 vehículos diarios, es decir, cinco veces más que la media gallega.Estos tres viales soportan una congestión circulatoria crónica, pero si bien la autovía do Salnés dispone de dos carriles en cada sentido y los atascos se concentran en verano y ante la estación de peaje, las otras dos son carreteras convencionales, en muchos casos travesías en medio de casas, y sin mejoras de gran calado desde hace años.El caso más significativo es el de la PO-531, entre Pontevedra y Vilagarcía, la carretera autonómica más saturada de la provincia, con 18.901 vehículos al día (más de 567.000 al mes), según consta en el balance de 2017 que acaba de elaborar la Xunta . Supera a la autovía do Salnés, que en su tramo de más uso llegó a los 18.449 coches de media. No obstante, este vial de cuatro carriles se convierte cada mes de agosto en un hervidero de coches. En ese mes de 2017 llegaron a contabilizarse 31.711 vehículos cada jornada, si bien hay meses de mucha menor afluencia, como enero, febrero o diciembre, en los que no se llega a los 14.000, de ahí que la media de todo el año se sitúe por debajo de los 19.000.No se producen esas oscilaciones tan drásticas en la PO-531 y el mes de menor utilización (enero, con 17.198) apenas registra cuatro mil coches menos que agosto, cuando se llegó en 2017 a 21.375 vehículos cada jornada. Esto refleja un uso constante todo el año de un vial que presenta aún deficiencias en materia de seguridad por el constante paso por medio de industrias y casas. Desde hace años, la comarca de Arousa aguarda además por una autovía diseñada en su día pero nunca ejecutada.La Xunta ha ejecutado en los últimos años algunas actuaciones parciales, como carriles de servicio en Campañó, una rotonda en Barro y asfaltados por tramos, y tiene en cartera la ejecución de una segunda glorieta en Alba y un par de senderos peatonales. Sin embargo, los vecinos reclaman desde hace años una actuación integral de mejora de la seguridad vial.Algo parecido ocurre con la PO-308, la tercera carretera autonómica más utilizada de la provincia. Su media de uso llega a los 17.152 coches en Poio -que llega a los 20.529 en agosto- pero desciende notablemente al llegar a Sanxenxo (entre Samieira y esta localidad se reduce a 10.995 coches diarios), y cae aún más entre Portonovo y A Lanzada, donde la intensidad media se sitúa en 4.603.Aunque la PO-308 aumenta considerablemente su uso en verano, como uno de los ejes principales de acceso a las playas, donde se aprecia ese disparo estival -al margen de la autovía do Salnés- es en el corredor no desdoblado entre Sanxenxo y A Lanzada. Con una media diaria global de 9.464 vehículos, es en julio y agosto cuando se duplican esas cifras, para llegar a 19.270 diarios. Su conversión en autovía es una vieja demanda de la zona, pero sin avances.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/04/24/po-531-vial-autonomico-trafico/1878743.html