La Xunta intensifica sus derribos en la comarca con 46 inmuebles ilegales en dos años en 12 municipios

-Solo en 2017 hubo 28 demoliciones, siete de ellas en Sanxenxo, la mayor parte asumida por los propietarios -En toda Galicia se enviaron 139 expedientes a la Fiscalía por posibles delitos contra la ordenación del territorio

La comarca de Pontevedra se ha convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de inspección y actuación de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta, un organismo que en los dos últimos ejercicios ha logrado la demolición de al menos 46 inmuebles ilegales en doce municipios. Prácticamente ningún concello se ha librado de las inspecciones de los técnicos de esta agencia y la "piqueta" los ha visitado todos menos Campo Lameiro y Cerdedo-Cotobade en los dos últimos años.Si en 2016 llegaron a registrarse 18 demoliciones en nueve municipios (seis de los casos se registraron solo en Sanxenxo), el pasado año esta actividad se intensificó de forma notable y llegaron a producirse 28 derribos en un total de once territorios, con Sanxenxo de nuevo a la cabeza con siete intervenciones. La relación se completa con Vilaboa (cuatro), Mar ín, Pontevedra y Poio (tres derribos en cada caso), Cuntis y Barro (dos por municipio) y una actuación en Caldas, Portas, Moraña y Ponte Caldelas respectivamente. Así se detalla en el balance del pasado año que acaba de hacer público la APLU. El documento refleja un dato muy significativo: el 81% de las demoliciones fueron ejecutadas directamente por los particulares tras recibir la orden de la Xunta.Doce meses antes, además de las seis demoliciones de Sanxenxo, hubo otras tres en Marín, dos más en Poio y otras tantas en Vilaboa. Hubo un derribo decretado por la APLU en Cuntis, Caldas, Moraña, Ponte Caldelas y A Lama.El balance del pasado año señala que en toda la provincia hubo 92 derribos ejecutados, de modo que los 28 de la comarca suponen el 30% de la actividad provincial. Supone un notable incremento con respecto a los datos de 2016, ya que las 18 "visitas de la piqueta" significaban apenas el 20% de las 94 intervenciones en toda la provincia.En todo caso, aunque Sanxenxo se sitúa año tras año entre los municipios gallegos con más actuaciones de este tipo, el pasado año hubo dos territorios más afectados: Cangas (14 derribos) y Redondela (9). Empatado con siete casos con Sanxenxo aparece Oia y Sada y Nigrán acumularon seis en 2017. Por su parte, en Vilagarcía hubo dos.En lo que se refiere a las siete grandes ciudades, la APLU actuó en 17 ocasiones, con Ferrol a la cabeza (cinco), por delante de Lugo (cuatro) y Pontevedra (tres). En Vigo hubo dos, al igual que en Ourense, mientras que no se produjo ningún derribo en A Coruña.La APLU destaca que el pasado año se enviaron a la Fiscalía 139 expedientes por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, veinte más que en 2016. Además, casi el 65% de los expedientes comienzan por iniciativa de la propia agencia, un 11% por denuncias de particulares y un 12% de los concellos.Entre las actuaciones concretas realizadas el pasado por la APLU en el municipio de Pontevedra, destaca el derribo en mayo de una edificación en suelo no urbanizable y el de un inmueble residencial en el mismo tipo de terreno realizado en julio. En Sanxenxo fueron eliminadas casetas prefabricadas, construcciones para uso residencial e incluso un chiringuito de playa para vender comidas y bebidas. Muchas ellas solían encontrarse cerca de la costa, en terrenos de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.Esta misma infracción se ha detectado en Vilaboa , donde se eliminó en febrero una caravana, aunque también hay casos de inmuebles levantados en suelos no urbanizables de núcleo rural.En Marín también se retiró en junio una caseta prefabricada y una caravana en suelo rústico de especial protección agropecuaria y otro inmueble, demolido en septiembre, por ocupar suelo rústico de protección de aguas.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/04/08/xunta-intensifica-derribos-comarca-46/1868859.html