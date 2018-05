El Gobierno ve "adecuada" la situación de los tramos conflictivos de la Nacional 550

De los dos "puntos negros" que detectan en este vial en Lérez y en Salcedo resaltan que "no se han producido fallecidos ni tampoco heridos de gravedad" en los últimos dos años

La Nacional 550, la principal vía de comunicación que vertebra la provincia de norte a sur y única alternativa sin peaje a la AP-9, suma un total de cinco tramos de concentración de accidentes según la última actualización de este listado por parte del Ministerio de Fomento. La situación del vial y las medidas adoptadas para eliminar estos cinco puntos negros (dos de ellos en el municipio de Pontevedra ) han vuelto a ser objeto de una pregunta parlamentaria por parte del diputado socialista Guillermo Meijón al Gobierno del Estado y la respuesta del Ejecutivo viene a decir que el estado del vial,actualmente, es el "adecuado" en la mayoría de estos puntos negros.Según Fomento, el Ministerio reaiza una labor de "vigilancia, mantenimiento y conservación" continua en toda la carretera pero reconoce que particulariza su atención sobre cada uno de estos TCA (tramos de concentración de accidentes) de la Nacional 550. El primero de ellos es el que está situado entre los kilómetros 84,4 y 84,9 en Valga , cuya siniestralidad incluso llevó a que la Fiscalía se fijase en este punto de la red viaria. El Ministerio responde que en este punto se procedió a lo largo del pasado año a la renovación de la señalización horizontal y considera que las condiciones de la carretera son adecuadas. Añade que no se ha registrado ningún accidente con "fallecidos o heridos en ese TCA en el último año".En segundo lugar, el Ministerio analiza los dos puntos negros comprendidos dentro del término municipal de Pontevedra. El primero, en A Cendona (Lérez) entre los kilómetros 115 y 116; el segundo en Salcedo, entre los kilómetros 124,5 y 125,3. De nuevo el Gobierno considera que el estado de la vía en ambos tramos es "adecuado" , destaca que se ha limitado la velocidad en ambos puntos a 50 kilómetros por hora y asegura que en los últimos dos años no se han registrado fallecidos en ambos puntos. En cuanto a los heridos, resalta que ninguno fue de gravedad.El último de los accidentes ocurrido esta misma semana en la Nacional 550 cuando un coche se empotraba contra una vivienda en Salcedo causando un enorme boquete se produjo precisamente en un punto incluido eneste segundo tramo de concentración de accidentes de Salcedo.Sobre estos dos tramos de gran accidentalidad, el Gobierno vuelve a esgrimir que en el futuro se verán aliviados por la puesta en funcionamiento de los tramos correspondientes a la circunvalación de Pontevedra de la A-57, "que vendrá a sustituir funcionalmente a la N-550 en el entorno de la ciudad" donde se encuentran ambos puntos negros. Contodo, aún habrá que esperar algunos años para ver la circunvalación totalmente completada entre Vilaboa y Curro.El cuarto de los tramos conflictivos de esta carretera es el que está radicado entre los kilómetos 134,3 y 134,8 en Arcade. Se indica que el esado de la vía es bueno y con limitación de velocidad a 50 kilómetros por hora. Se resalta además que el Ministerio ejecutó y finalizó en ese punto las obras de mejora de la travesía de Arcade, en donde se ubica este TCA, en las que se procedió a la mejora del firme, el repintado de marcas viales, a la reparación de la iluminación y a la ejecución de aceras asociadas al Camino Portugués a su entrada en la travesía. Precisamente, era la peligrosidad para los peregrinos una de las razones por las que se consideraba vital actuar sobre este punto.El último de los tramos peligrosos analizados es el que se sitúa ya entre los kilómetros 141,6 y 142,1; en la zona de O Viso, en Redondela , en donde el pasado año se procedió a la supresión de giros a la izquierda. Se remarca también que no ha habido ni fallecidos ni heridos graves en accidentes de tráfico en este punto a lo largo del último año.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/05/14/gobierno-ve-adecuada-situacion-tramos/1891169.html