El Sergas reforzará el peso de la Atención Primaria en la gestión de las áreas sanitarias

Pese a la contestación social que suscitó la nueva Lei de Saúde, que reduce de once a siete las áreas sanitarias, la Consellería de Sanidade sigue adelante con su desarrollo normativo y ultima el decreto que regula la estructura y órganos de dirección de cada una de sus divisiones territoriales. Y se incluyen varias novedades: se dará más peso a la Atención Primaria, a los pacientes crónicos y a la "humanización y atención a la ciudadanía" con la creación de direcciones específicas en el organigrama directivo de cada área sanitaria. Además desaparecen los gerentes de O Salnés, O Barco, Cervo y Monforte que pasarán a ser directores de distrito, aunque "con la misma categoría y nivel retributivo", según matiza el Sergas.Sanidade envió ayer el borrador de decreto que regula las áreas sanitarias y los distritos sanitarios a los colegios profesionales y a los sindicatos para que presenten alegaciones. En esta norma se establece con más detalle la distribución territorial de Galicia en siete áreas sanitarias y catorce distritos.Las áreas sanitarias serán Santiago-Barbanza; Coruña-Cee; Ferrol; Pontevedra -Salnés; Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras; Vigo; y Lugo-Mariña-Monforte de Lemos.En la anterior legislación áreas como O Salnés, O Barco, Burela y Monforte tenían entidad propia, aunque en la práctica ya se estaba operando con siete estructuras de gestión integrada. Aún así, el temor a que esto suponga el desmantelamiento de los hospitales comarcales ha provocado protestas en estas áreas.El nuevo decreto detalla la adscripción de los concellos a cada una de las áreas sanitarias. Y ahí no hay cambios con la salvedad de que el ayuntamiento coruñés de Lousame, que aparecía vinculado al distrito de Barbanza, ahora pasa a Santiago. Desde el Sergas aclaran, sin embargo, que solo es una correción puesto que, en la práctica, este municipio ya dependía del Hospital Clínico de Santiago.Al distrito de Pontevedra continuarán adscritos Barro, Bueu, Caldas de Reis, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Forcarei, O Grove, A Lama, Mar ín, Meaño, Meis, Moaña, Poio, Pontecaldelas, Pontevedra, Portas, Sanxenxo, Soutomaior y Vilaboa.De O Salnés dependerán Cambados , Catoira, Illa de Arousa, Ribadumia, Vilagarcía y Vilanova de Arousa.Y a Vigo pertenecerán Arbo, Baiona, A Cañiza, Cangas, Covelo, Crecente, Fornelos de Montes, Gondomar, A Guarda, Moaña, Mondariz, Mondariz-Balneario, Mos , As Neves, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, O Porriño, Ponteareas, Redondela, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño, Tui y Vigo.Cada área sanitaria estará dirigida por un gerente, nombrado por el conselleiro de Sanidade. Al reducirse en cuatro las áreas sanitarias, también habrá cuatro gerentes menos. Los responsables de O Salnés, O Barco, Monforte y Burela serán directores de distrito, aunque, según el Sergas, conservarán la misma categoría y salario. En todo caso, dependerán orgánicamente de las áreas sanitarias a las que quedan adscritos.Sanidade aprovecha, en todo caso, el diseño de los órganos de gobierno de cada área sanitaria para "fortalecer el nivel de Atención Primaria y reforzar su visualización para potenciar los recursos existentes en este nivel asistencial".Atiende así una de las principales reivindicaciones de médicos y sindicatos que siempre han denunciado que la Atención Primaria perdió protagonismo al crearse las estructuras de gestión integrada que unificaban este nivel asistencial con el hospitalario.Por esta razón, el Sergas establece que cada área sanitaria contará con una Dirección de Atención Primaria que además contará con una subdirección médica específica de procesos sin ingreso y atención a la cronicidad, una medida con la que se intenta adaptar el sistema sanitario al aumento del envejecimiento poblacional. "Se quiere potenciar esta asistencia, quedando claramente reflejada en las estructuras organizativas periféricas del Sergas para otorgarle la relevancia como principal eje vertebrador", explican desde Sanidade.También se crean subdirecciones específicas para humanizar y mejorar la atención sanitaria de cara al paciente.http://www.farodevigo.es/galicia/2018/05/05/sergas-reforzara-peso-atencion-primaria/1885357.html