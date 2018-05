Medio Rural defiende su "esfuerzo económico" para ayudar a los concellos a limpiar los montes

-La Xunta destinó 2,3 millones para el desbroce de 18.200 hectáreas en 231 municipios - Advierte que si hay ayuntamientos sin subvenciones es "porque no las quisieron solicitar"

Mientras los concellos advierten que les resulta imposible tener desbrozadas antes del 31 de mayo lasque rodean los núcleos urbanos para prevenir posiblesy se quejan de la falta de medios para limpiar las fincas, la Xunta les replica que está realizando "un importante esfuerzo económico" para ayudar a las administraciones locales con casi 12 millones de euros anuales para financiar convenios para la contratación de brigadas municipales,y para la realización de desbroces mecanizados. "Por lo tanto, el ayuntamiento que no tiene convenio es porque no lo quiso solicitar", sentencia el departamento deUn total de 278 municipios, casi el 90 por ciento de todos los concellos gallegos han suscrito convenios conpara prevención y defensa de incendios. Son 31 municipios los que están al margen de las líneas de ayudas de Medio Rural, la mayoría de la provincia de Pontevedra (un total de veinte): Barro, Bueu, Cambados, Catoira, Gondomar, A Guarda, Illa de Arousa, Marín, Meaño, Meis, Mondariz-Balneario, Pontevedra, O Porriño, Redondela, Ribadumia, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Soutomaior y Tomiño.Durante este año Medio Rural firmó convenios con 16 nuevos concellos y amplió su colaboración con otros 19. Con estas líneas de ayuda la Xunta financia un total de 293en 207 ayuntamientos. Se ha costeado la compra de 115 motobombas y se ha ayudado a la contratación de 1.800 brigadistas y operarios.En concreto, son 231 municipios los que cuentan con ayuda de la Xunta para realizarSe financia la limpieza de un total de 18.203 hectáreas. Medio Rural paga 130,10 euros por cada hectárea, más de 2,3 millones de euros en total, y el resto lo ponen las corporaciones locales. Si disponen de tractor propio les sale más barato, pero si tienen que externalizar el servicio deben gastar más dinero y de ahí que haya concellos que no incluyan más hectáreas en el convenio que suscriben con la Xunta porque eso les obligaría a cofinanciar el gasto y no disponen de presupuesto suficiente.Según informa Medio Rural, los concellos que han estado más afectados por ladel pasado mes de octubre, cuentan todos con convenios suscritos con la Xunta para prevenir fuegos. El último en incorporarse este año ha sido Nigrán, que ha pedido una brigada municipal pero no solicitó ayuda para desbroces.Ponteareas, por su parte, recibe subvención para limpiar 75 hectáreas de monte. Melón cuenta con financiación para dos brigadas, una motobomba y para desbrozar 95 hectáreas. El Ayuntamiento de As Neves tiene apoyo de Medio Rural para una motobomba y para cortar la maleza en 35 hectáreas de terreno. En Caldas de Reis tienen una brigada subvencionada y 8,34 hectáreas y en Lobios disponen de dos brigadas y 45 hectáreas con financiación para su desbroce.La partida inicial para estos covenios con los municipios era de 11 millones, pero Medio Rural la elevó este año a 11,7 millones. Prepara ahora el próximo acuerdo marco con los concellos por un periodo de cuatro años y un presupuesto de 46,8 millones.http://www.farodevigo.es/galicia/2018/05/25/medio-rural-defiende-esfuerzo-economico/1897980.html