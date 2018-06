Indurain, entre los 800 ciclistas que participan en la 4 Picos Road

La Clásica Evaristo Portela cuenta hoy con otros rostros conocidos del ciclismo nacional como Óscar Pereiro, Pino o Ezequiel Mosquera

A las 9.00 horas partirá de la plaza de España la segunda edición de la 4 Picos Road Clásica Evaristo Portela, que este año batirá récords con casi 800 participantes. Tal y como explicó el organizador de la prueba, Víctor Cimadevila, esta marcha cicloturista tiene como objetivo fomentar el "deporte para todos", pues además de realizar el recorrido completo, de unos 127 kilómetros y y con un desnivel acumulado positivo de 2.917 metros, existe la opción de recorrer tres picos (unos 90 kilómetros) o dos (unos 67 kilómetros), adaptándose a las posibilidades de cada corredor.Entre los participantes destacan nombres conocidos como el propio Evaristo Portela, Álvaro Pino, Óscar Pereiro, Moisés Dueñas, Ángel Vallejo, Ezequiel Mosquera y Miguel Indurain. Este último participó ayer en la presentación de la carrera El pentacampeón del Tour de Francia señaló que no se pudo negar a participar en esta carrera, después de que el año pasado no pudiese aceptar la invitación por tener otros compromisos. Indurain se mostró contento de poder promocionar este deporte siempre que puede y especialmente con marchas cicloturistas, pues señaló que "las bicis son parte de la movilidad en las ciudad y también forman parte de un tipo de turismo cada vez más extendido".El ciclista navarro bromeó al señalar que "espero que los picos no sean muy duros y podamos disfrutar del evento". En esta ocasión las subidas serán a los altos del Lago de Castiñeiras, el Mirador de Morañó en Campo Lameiro (que sustituye al de A Fracha), Monte Acibal y el Monte Castrove.Evaristo Portela aprovechó su intervención en la presentación para agradecer la labor de la organización y los voluntarios y aseguró estar "muy orgulloso de llevar el nombre de Pontevedra por toda España" con el Supermercados Froiz.Por su parte, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores , auguró un gran éxito a la 4 Picos Road porque se desarrolla muy cerca de la ciudad y se puede completar un recorrido distinto según el nivel.https://www.farodevigo.es/deportes/pontevedra/2018/06/17/indurain-800-ciclistas-participan-4/1912525.html