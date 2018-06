La Subdelegación mediará entre Adif y vecinos para recuperar la traída de agua en San Amaro

Ana María Ortiz se comprometió ante el alcalde de Barro y los afectados a negociar con el responsable de la avería -Los cambios en el gobierno pueden retrasar las gestiones

La Subdelegación de Gobierno intercederá entre los vecinos de la parroquia de San Amaro y Adif para tratar de buscar una solución definitiva para los problemas en la traída del agua que padecen desde hace años una quincena de familias. Esa fue la conclusión que sustrajeron tanto los vecinos como el alcalde de Barro que ayer acudieron a la sede de la institución estatal en Pontevedra para reunirse con la subdelegada en la provincia, Ana Mar ía Ortiz."No es que nos resolviese nada porque no pretendíamos eso. Pero sí se comprometió a buscar el contacto con el departamento responsable de Adif ", explicó el regidor, Xosé Manuel Fernández Abraldes.El problema viene de lejos. El administrador de infraestructuras ferroviarias llevó a cabo un túnel en la zona en el proyecto del Eixe Atlántico. Para ello, debió secar los pozos particulares de varias residencias. Como medida provisional, instalaron una traída con una bomba que suministraba tanto a la vía (necesario en caso de emergencia), como a las propias casas de los vecinos.Sin embargo, este sistema acumula numerosas averías, supone un enorme gasto a Adif en electricidad y carece de un mantenimiento adecuado. La empresa ha intentado sin éxito cederle la instalación tanto al Concello como a los vecinos.Mientras, el pasado 3 de mayo se averió la bomba y aunque el 24 se procedió a instalar una provisional hasta que llegase la definitiva, ésta sigue allí colocada.Durante todos estos años con problemas acumulados los vecinos han tratado de buscar una solución pidiendo responsabilidades a Adif. Pero nunca han logrado un compromiso definitivo para pactar una solución final. "Simplemente queremos que nos construyan los pozos particulares que nos quitaron y así ser nosotros los responsables de nuestras propias traídas", destacaron los habitantes de la zona."Sin contacto directo no hay forma de solucionar el problema", lamentó Abraldes, que destacó que Ortiz ofreció "una buena disposición a interceder". "Ella nos dio la razón y aseguró que haría lo que pudiese. Pero con el cambio de gobierno que se produjo hoy (por ayer), no sabe hasta cuándo estará en el puesto", manifestó el alcalde.De este modo, el alcalde y los vecinos esperan una llamada antes de que Ortiz sea relevada para comunicarles si logró contactar o no finalmente "con alguien de Adif que sea el responsable del asunto"."Si ella no lo logra llamaremos a la puerta de su sucesor, porque la Subdelegación es el organismo que debe interceder", finalizó el regidor, que espera que las modificaciones en el ejecutivo no generen mucho retraso en las gestiones.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/06/02/subdelegacion-mediara-adif-vecinos-recuperar/1903360.html