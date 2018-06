La Unidad de Tabaquismo del CHOP atiende cuatro nuevos casos cada semana

El servicio da cobertura a unos 70 pacientes al mes y más de 700 al año - Un 50% de fumadores muere prematuramente y su esperanza de vida es 14 años inferior a la media

El tabaquismo supone en la actualidad la principal causa de muerte evitable en el mundo y está implicado en la mortandad por enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, arteriopatía periférica o neoplasias de distintos órganos.El servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra dispone en su cartera de servicios de una Unidad de Tabaquismo integrada por la pneumóloga Guadalupe González, profesional con formación específica en esta materia, y una enfermera, quien atienden semanalmente 4 casos nuevos y 12 revisiones, lo que supone la cobertura de entre 60 y 70 pacientes al mes y entre 700 y 750 al año.En esta consulta se ejecuta la determinación de monóxido de carbono en aire expirado del paciente mediante la técnica Cooximetría, una técnica espectrofotométrica para detectar la pérdida en la capacidad de oxigenación de la hemoglobina.Asimismo, en la consulta se realiza terapia cognitivo-conductual y se prescribe tratamiento médico, fundamentalmente terapia substitutiva con nicotina (parches, chicles y pastillas de nicotina), vareniclina y bupropion. Para el control del tabaquismo es de destacar las campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a la población general, pero sobre todo las dirigidas a la gente joven en colegios e institutos para evitar el inicio del hábito de consumo de tabaco.Profesionales del servicio de Neumología entienden que sería "muy beneficioso disponer de ayudas para la financiación del tratamiento del tabaquismo, pero aun así hay que recordar que siempre es más barato incluso el tratamiento más caro que el coste de los cigarros, pues la salud no tiene precio", señalan.Se estima que un 50 por ciento de los fumadores muere prematuramente, siendo su esperanza de vida de aproximadamente 14 años inferior a la media.A nivel pulmonar, la adicción al tabaco puede generar enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o cáncer de pulmón, aumenta el incidente de neumonías y está relaciona con algunas neumonías intersticiales tales como la bronquiolitis respiratoria, la bronquiolitis respiratoria asociada a la enfermedad pulmonar intersticial e incluso con la temible fibrosis pulmonar idiopática.Entre las recomendaciones que los pneumólogos del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra dan a los pacientes para dejar de fumar contemplan, en primer lugar, fijar una fecha y como meta al levantarse cada día no fumar a lo largo de la jornada.Otros consejos son informar la familiares y amigos de las intenciones de dejar el tabaco, quitar de la vista todo lo relacionado con él, evitar inicialmente todas las situaciones de riesgo que lleven a la persona a fumar, analizar los intentos previos para descubrir los errores y no caer en ellos y abstinencia total, no permitiéndose ni un solo cigarro.Asimismo, también inciden en la importancia de acudir al centro de salud correspondiente para informarse de las consultas médicas, de las unidades de tabaquismo y de grupos de terapia de deshabituación.Emplear ayuda farmacológica y psicológica en los casos que tengan indicación es otra de las recomendaciones de los profesionales, al igual que llevar a cabo cambios en el estilo de vida como la iniciación al deporte. Por último, recuerdan que haber fallado previamente no es algo negativo, sino que las recaídas suman un peldaño más a la hora de dejar el tabaco.El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés conmemora el Día Mundial sin Tabaco con la instalación de mesas informativas en los centros hospitalarios Montecelo , Provincial y O Salnés, para concienciar la profesionales, pacientes y usuarios de los beneficios de dejar de fumar.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/06/01/unidad-tabaquismo-chop-atiende-cuatro/1902738.html