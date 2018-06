Pontevedra, donde mejor se utiliza el contenedor amarillo

Las estadísticas de Ecoembes no solo analizan la cantidad de productos reciclables que se depositan en cada recipiente específico, sino que verifica el grado de eficacia a la hora de depositar el material en el contenedor amarillo de envases, latas y bricks. Es precisamente este apartado el que genera más dudas entre los usuarios, que en muchas ocasiones arrojan en esos depósitos productos no asimilables a los envases ligeros.Si Pontevedra destaca por ser uno de los municipios con menos actividad de reciclaje en general, sus habitantes sí pueden presumir de saber utilizar correctamente este contenedor amarillo, ya que solo un 18% de lo que se deposita en ellos está considerado como "impropio". Solo Vilaboa se aproxima a la capital, con un 19,5%El de Pontevedra es el mejor balance de toda la comarca, donde existen casos extremos de escaso cumplimiento, en especial en Mar ín. En su caso, el 56,4% de lo que se arroja en el depósito amarillo no debería acabar en él. En general, todos los territorios incurren en este error en un porcentaje de más del 30%, donde se sitúa la media gallega. En Ponte Caldelas se supera el 38 y en Poio se roza el 34, igual que en Barro. Por debajo de aquella barrera, además de Pontevedra y Vilaboa, solo figuran Caldas, A Lama y Moraña.Todos estos datos se centran en papel y cartón, envases y vidrio, lo que deja al margen de el tratamiento de la materia orgánica, el compostaje en el que está volcado el gobierno local de Pontevedra, pero también muchos otros municipios, si bien únicamente a modo experimental, es decir, con baja incidencia global, salvo en Vilaboa En el caso de Pontevedra, los diez composteros urbanos existentes en la ciudad cuentan con una media de usuarios de 220 personas cada uno de ellos, según los cálculos municipales, que cifra en 2.200 el número total de pontevedreses que utiliza este sistema de tratamiento de los residuos orgánicos.http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/06/03/pontevedra-mejor-utiliza-contenedor-amarillo/1903934.html