Denuncian ante el Valedor el abandono del patrimonio cultural de Barro

El Colectivo na Defensa do Patrimonio "A Forneiriña" y el Colectivo pola defensa do territorio "Anova Terra" han presentado una queja ante el Valedor do Pobo por la situación de abandono que viven varios elementos del patrimonio cultural.Los elementos afectados son el cruceiro de Faxil, los petroglifos de Castro Loureiro y los petroglifos de Outeiro Codeso y Pedra Mirtada. El cruceiro lleva más de dos años torcido y los petroglifos están cubiertos por la maleza, lo que puede ocasionar su destrucción en caso de incendio, según alertan.Estos colectivos se ven obligados a denunciar esta situación, ya que incluso -añaden- se están llevando a cabo plantaciones de eucaliptos en los entornos de los petroglifos. Denuncian este abandono y falta de interés por parte del Concello de Barro por sus bienes arqueológicos que se encuentran en situación de riesgo e incumpliendo la normativa internacional, estatal y autonómica sobre patrimonio cultural.Ambos colectivos ya presentaron denuncias ante la Consellería de Cultura y la Consellería de Medio Rural en las que se ponía en evidencia el "abandono y la dejadez" que vive el patrimonio arqueológico del concello. Ninguno de ellos obtuvo respuesta y es por eso por lo que presentan un escrito al Valedor do Pobo.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/07/18/denuncian-valedor-abandono-patrimonio-cultural/1930173.html