El desacuerdo de Pontevedra pone en riesgo el plan de transporte que sí respalda el resto de la comarca

La Xunta anuncia que los otros once municipios del área metropolitana están de acuerdo con un proyecto de descuentos que se pospone -El acuerdo con el gobierno capitalino es "imprescindible", asegura Ethel Vázquez

El "plantón" del Concello de Pontevedra a la Xunta de Galicia y a los once municipios de la comarca en la reunión que ayer se celebró para poner en marcha el Plan de Transporte Metropolitano pone en riesgo la ejecución final del proyecto. Así lo reconoció la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, que explicó que "sin Pontevedra este plan no tiene sentido"."Es imposible implantarlo. Es necesario e imprescindible que se incluya, porque es el municipio bisagra", expresó Vázquez al término de la reunión con los alcaldes de Barro, Bueu, Cerdedo-Cotobade, Mar ín, Moraña, Ponte Caldelas, Sanxenxo, Soutomaior y Vilaboa. Al margen del primer edil de Pontevedra, tampoco acudieron Poio y Campo Lameiro, aunque ambos han reconocido su interés en el Plan de Transporte Metropolitano.La conselleira informó que la falta de consenso entre el gobierno autonómico y el de la capital de la provincia hará que, como mínimo, haya un "retraso importante". De este modo, las nuevas tarifas para los vecinos de los doce municipios implicados ya no llegarán el 1 de enero de 2019, como estaba previsto en un principio.Ethel Vázquez informó que el alcalde de Pontevedra la llamó el jueves para decirle que "no asistía", pero "deben ser ellos los que expliquen los motivos de su ausencia". "Yo lamento que no estuviesen", añadió. "Los once concellos que asistieron reconocieron la utilidad y necesidad de implantar este plan de transporte. El consenso es unánime entre los que asistimos. El plan contribuirá a fomentar el transporte público y eso es muy importante", recalcó.En la misma línea, la conselleira calificó a Pontevedra como "la única nota discordante" dentro del consenso para establecer un "plan social muy útil", que "permitirá lograr grandes descuentos a los residentes". Las nuevas tarifas previstas permitirán ofrecer rebajas de hasta el 70% en el precio del billete de autobús. "Son hasta 900 euros de descuentos anuales para los usuarios recurrentes y las familias numerosas. Y los jóvenes menores de 19 años podrán ir gratis al Hospital de Montecelo o a las playas", profundizó Vázquez.Como ejemplos del futuro Plan de Transporte y su utilidad, la Xunta puso el hecho de que un vecino de Cerdedo-Cotabade pague ahora 4,45 euros por ir al Hospital de Montecelo , mientras que con las nuevas tarjetas el precio sería de 0,86 euros. Por su parte, un residente en Tomeza, dentro del Concello de Pontevedra, vería reducido el precio de su viaje al complejo hospitalario de los 2,90 euros también a los 86 céntimos.Acerca de las dudas expresadas por Pontevedra sobre la aplicación del Plan Metropolitano en la ciudad, la responsable de Infraestruturas en la Xunta de Galicia recordó que ambas instituciones han mantenido varias reuniones bilaterales en los últimos meses: "Pontevedra trasladó observaciones y dudas en su momento y por eso tuvimos un trato especial y diferenciador con reuniones individuales. No supondrá más coste a los vecinos de Monte Porreiro. Tampoco puede haber dudas sobre el funcionamiento de este plan, que es único en toda Galicia. Técnicamente está testado. Y está más que estudiado en el Concello de Pontevedra".Ethel Vázquez recalcó que "no puede haber ninguna duda técnica sobre un plan que lleva funcionando más de nueve años en toda Galicia, en municipios de diferentes colores políticos". "El 99% de los concellos quieren entrar en el Transporte Metropolitano y que incremente el número de usuarios. Tan solo están en contra Pontevedra y también Vigo ", recordó.Ante las palabras del concejal de Mobilidade pontevedrés, Demetrio Gómez, acerca de que aplicar el Plan de Transportes Metropolitano sin analizar las lineas y personalizarlas (las concesiones caducan en diciembre de 2019) es "despilfarrar," Vázquez aseguró que "existen estudios rigurosos y detallados que demuestran un incremento en las cifras de usuarios". "Ferrol tampoco tiene transporte urbano y en su área metropolitana funciona muy bien. Ningún vecino de Ferrol ni de A Coruña pueden imaginarse el transporte público sin estas tarjetas", manifestó.Por todo ello, la conselleira se mostró "sorprendida" y aseguró "discrepar" con el concejal, ya que "todas las explicaciones técnicas que se le dieron estos meses fueron en balde".https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/07/28/desacuerdo-pontevedra-pone-riesgo-plan/1935800.html